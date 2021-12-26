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26 декабря исполняется 30 лет с момента распада СССР

26.12.2021 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

26 декабря исполняется 30 лет с момента распада СССР

Сегодня ровно 30 лет со дня, когда была принята декларация, которая закрепила распад Союза в связи с образованием СНГ.

Этот день считается последним для СССР, хотя фактически одной большой страны уже не существовало. Распад Союза продолжался весь 1991-й – ещё в январе признан суверенитет Латвии, Литвы и Эстонии. К концу года все республики стали независимыми, Михаил Горбачев подал в отставку 25 декабря, на следующий день распад был оформлен юридически. С этого момента началась независимая история Беларуси и других бывших советских республик, а также выстраивание новых отношений.

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Сегодня ровно 30 лет со дня, когда была принята декларация, которая закрепила распад Союза в связи с образованием СНГ. Этот день считается последним для СССР, хотя...
 
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