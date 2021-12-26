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В Калинковичском районе столкнулись легковушка и грузовик с бензином

26.12.2021 09:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик с бензином опрокинулся вечером 25 декабря в Калинковичском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям в 20.13. Авария с участием легковушки и грузового автомобиля с прицепом-цистерной, который перевозил 24 т бензина АИ-98, произошла возле деревни Козловичи Калинковичского района Гомельской области.

"В результате ДТП грузовой автомобиль опрокинулся, из цистерны произошла утечка около 5 т топлива", - отметили в МЧС.

Аварийная бригада ПО "Белоруснефть" проводила работы по перекачке топлива и постановке автоцистерны в транспортное положение. Работники МЧС деблокировали погибшего водителя легкового автомобиля, а также обеспечивали пожарную безопасность во время перекачки топлива.

Запланирован выезд районной инспекции Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды для мониторинга окружающей среды и оценки причиненного ущерба.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В результате ДТП грузовой автомобиль опрокинулся, из цистерны произошла утечка около 5 т топлива", - отметили в МЧС.
 
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