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Китай запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли

26.12.2021 10:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай) сегодня был успешно запущен в космос ресурсный спутник ZY-1 02E, сообщает агентство Синьхуа.

Запуск был осуществлен в 11.11 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" (Long March-4C). Спутник успешно вышел на заданную орбиту. Это 403-й пуск с помощью ракеты-носителя серии "Великий поход".

Агентство ТАСС отмечает, что этот спутник, разработанный Китайской академией космических технологий, предназначен для стереоскопического картографирования поверхности Земли в высоком разрешении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Запуск был осуществлен в 11.11 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" (Long March-4C). Спутник успешно вышел на заданную орбиту. Это 403-й пуск с помощью...
 
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