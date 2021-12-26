Китай запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли

Источник материала: БелТА

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай) сегодня был успешно запущен в космос ресурсный спутник ZY-1 02E, сообщает агентство Синьхуа.

Запуск был осуществлен в 11.11 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" (Long March-4C). Спутник успешно вышел на заданную орбиту. Это 403-й пуск с помощью ракеты-носителя серии "Великий поход".

Агентство ТАСС отмечает, что этот спутник, разработанный Китайской академией космических технологий, предназначен для стереоскопического картографирования поверхности Земли в высоком разрешении.-0-