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Китай запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли
Источник материала: БелТА
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай) сегодня был успешно запущен в космос ресурсный спутник ZY-1 02E, сообщает агентство Синьхуа.
Запуск был осуществлен в 11.11 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" (Long March-4C). Спутник успешно вышел на заданную орбиту. Это 403-й пуск с помощью ракеты-носителя серии "Великий поход".
Агентство ТАСС отмечает, что этот спутник, разработанный Китайской академией космических технологий, предназначен для стереоскопического картографирования поверхности Земли в высоком разрешении.-0-
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Запуск был осуществлен в 11.11 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" (Long March-4C). Спутник успешно вышел на заданную орбиту. Это 403-й пуск с помощью...
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