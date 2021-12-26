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В Беларуси за сутки на пожарах погибли шесть человек
Источник материала: БелТА
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки на пожарах погибли шесть человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Два человека погибли в Брестской области, еще четыре - в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской.
В Брестской области пожары произошли в жилых домах, расположенных в деревне Лесники Дрогичинского района и в деревне Дребск Лунинецкого района. В первом случае погиб квартиросъемщик, во втором - хозяйка дома, пенсионерка.
На пожаре в деревне Купелы Могилевского района спасатели обнаружили погибшего отца хозяйки дома, а в городском поселке Яновичи Витебского района в доме на ул.Заречной - хозяина.
В агрогородке Бояры Мядельского района Минской области на ул.Центральной при пожаре погиб хозяин дома, пенсионер, а в жилом доме на ул.Чернышевского в Лиде - хозяйка, пенсионерка.
Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.-0-
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Два человека погибли в Брестской области, еще четыре - в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской.
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