|
В Литве оштрафовали волонтеров, вызвавших скорую беженцу
Источник материала: ОНТ
А в Литве волонтёров, которые пытаются помочь беженцам, штрафуют. По 100 евро в казну должны заплатить сразу несколько человек.
Они обнаружили в приграничной полосе мигранта из Сирии, который не мог самостоятельно передвигаться. Волонтёры вызвали скорую помощь. Позднее представители погранслужбы обвинили их в укрывательстве беженца «с неясными целями».
Литва, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в приграничной зоне. Вместо решения гуманитарной проблемы, строятся заборы, беженцы силой выдворяются, многие просто погибают в лесах и от избиений силовиков. А Брюссель продолжает хранить молчание.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А в Литве волонтёров, которые пытаются помочь беженцам, штрафуют. По 100 евро в казну должны заплатить сразу несколько человек. Они обнаружили в приграничной полосе...
|
Архив (Разное)