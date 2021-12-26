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В Литве оштрафовали волонтеров, вызвавших скорую беженцу

26.12.2021 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве оштрафовали волонтеров, вызвавших скорую беженцу

А в Литве волонтёров, которые пытаются помочь беженцам, штрафуют. По 100 евро в казну должны заплатить сразу несколько человек.

Они обнаружили в приграничной полосе мигранта из Сирии, который не мог самостоятельно передвигаться. Волонтёры вызвали скорую помощь. Позднее представители погранслужбы обвинили их в укрывательстве беженца «с неясными целями».

Литва, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в приграничной зоне. Вместо решения гуманитарной проблемы, строятся заборы, беженцы силой выдворяются, многие просто погибают в лесах и от избиений силовиков. А Брюссель продолжает хранить молчание.

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А в Литве волонтёров, которые пытаются помочь беженцам, штрафуют. По 100 евро в казну должны заплатить сразу несколько человек. Они обнаружили в приграничной полосе...
 
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