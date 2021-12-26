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В Греции продолжаются поиски беженцев, находившихся на потерпевшем крушение катере

26.12.2021 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Греции продолжаются поиски беженцев, находившихся на потерпевшем крушение катере

Продолжается спасательная операция неподалёку от греческого острова Парос. Там в пятницу при крушении лодки погибли 16 беженцев.

В поисках пострадавших задействованы катера и самолёт береговой охраны, вертолёт военно-морских сил и водолазы. Уже спасено около 60 человек. Они рассказали, что всего на борту было примерно 80 беженцев. Парусник шел от побережья Турции в Италию. Это уже четвёртый случай за несколько последних дней.

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Продолжается спасательная операция неподалёку от греческого острова Парос. Там в пятницу при крушении лодки погибли 16 беженцев. В поисках пострадавших...
 
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