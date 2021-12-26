В Греции продолжаются поиски беженцев, находившихся на потерпевшем крушение катере

Источник материала: ОНТ

Продолжается спасательная операция неподалёку от греческого острова Парос. Там в пятницу при крушении лодки погибли 16 беженцев.

В поисках пострадавших задействованы катера и самолёт береговой охраны, вертолёт военно-морских сил и водолазы. Уже спасено около 60 человек. Они рассказали, что всего на борту было примерно 80 беженцев. Парусник шел от побережья Турции в Италию. Это уже четвёртый случай за несколько последних дней.

Подписывайтесь на нас в Telegram