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С 1 января в Беларуси будет расширено действие семейного капитала

26.12.2021 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С 1 января в Беларуси будет расширено действие семейного капитала

В бюджете заложены средства и на социальные стандарты. Некоторые программы расширят действие. В частности, речь о семейном капитале. Новые правила вступают в силу с 1 января.

Так, при его назначении в составе семьи теперь будут учитываться усыновленные. Но дети не должны быть учтены в составе другой семьи. Право воспользоваться поддержкой государства получат дети, рождённые вне брака. Они учитываются в составе семьи матери, если по решению суда не установлено иное. С нового года расширены возможности досрочного использования средств семейного капитала. Распорядиться им сможет супруг, который не учитывался при назначении поддержки, но состоит в браке с усыновителем и у них есть совместные дети. Важное новшество – увеличен срок для досрочного использования средств на платные медицинские услуги. Теперь их можно расходовать в течение двух лет со дня подачи заявления.

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В бюджете заложены средства и на социальные стандарты. Некоторые программы расширят действие. В частности, речь о семейном капитале. Новые правила вступают в силу...
 
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