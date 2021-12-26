Что подарить родителям на Новый год? Идеи подарков для самых родных

Источник материала: ОНТ

Пожалуй, самое сложное в предновогодней суете – выбор подарков. Родственники, близкие, друзья, коллеги – у всех разные интересы, увлечения, пристрастия. Каждому нужно подобрать что-то индивидуальное, запоминающееся и полезное.

Если со сверстниками задача выбора новогоднего презента облегчена схожими вкусами, то с выбором подарка для родителей дело обстоит сложнее. Идеально, если они заранее сообщат, что хотели бы получить на Новый год.

При выборе подарка для родителей продумайте нужные для обоих вещи, которые будут полезны в доме или на даче. Также берите в расчет возраст и интересы каждого родителя, их эстетический вкус и увлечения.

В качестве универсальных презентов подойдут подарочные наборы, в которые обычно входят чай или кофе, шоколад (ручной работы или с необычными вкусами), пряные травы. Не менее популярный подарок – гастрономическая корзина с различными деликатесами, которые любят Ваши родители, или фруктовая корзина с экзотическими плодами.

Если практичность – второе имя ваших близких, то хорошим, а главное – нужным подарком могут стать:

теплый плед;

электроодеяло;

набор именных полотенец/халатов;

ортопедические подушки;

бытовая техника (заранее невзначай выясните, какого «помощника» не хватает близким);

смарт-часы с функцией определения артериального давления и пульса;

пульсоксиметр (особенно актуален в период пандемии);

спортивный тренажер;

палки для скандинавской ходьбы;

набор для бани;

мангал для шашлыков, решетка для барбекю;

домашняя метеостанция (свежий тренд среди подарков);

кофеманам понравится новая турка или кофеварка.

Любителям литературы преподнесите книжную новинку или подарочное издание любимого произведения, художественный альбом или оригинальный держатель для книг. Электронная книга может стать альтернативой бумажным изданиям при условии, что родители – уверенные пользователи гаджетов.

Если отец увлекается рыбалкой, то его точно порадуют удочка, снасти, легкий складной стульчик, качественный термос или термокружка – их можно подарить и любителю отдыха на природе. Поклоннику походов понравится новая палатка, спальный мешок, высокотехнологичный фонарик или хороший рюкзак. Спортсмену придутся по вкусу удобные кроссовки, качественная спортивная форма, тематическая литература, модная бутылка для воды, фитнес-трекер. Ценителям и коллекционерам винных напитков можно подарить бутылку нового сорта, аксессуары (штопор, бокалы, книгу по виноделию) или набор для глинтвейна.

Любую женщину порадует украшение, поэтому в подарок на Новый год для мамы можно подобрать ювелирное украшение или качественную бижутерию. Удачным презентом может стать стильный кошелек (с символической купюрой внутри), модный палантин или шарф, любимый парфюм.

Для поклонниц домашнего ухода выберите популярные сейчас массажеры для лица и тела, мезороллеры, косметические маски и патчи. Хороший подарок – фен или функциональный стайлер.

Подумайте, куда давно мечтала сходить Ваша мама: на маникюр, к стилисту, косметологу или в СПА? Без сомнения, сертификат на посещение любого из перечисленных салонов осчастливит ее.

Рукодельницу порадует пополнение ее творческой «мастерской», поклонницу цветоводства или заядлую дачницу – растение для домашнего сада, посадочный материал, садовые инструменты, профессиональная литература, садовый декор, увлажнитель воздуха для создания микроклимата в домашней оранжерее, набор для выращивания микрозелени.

В качестве памятного подарка для родителей можно заказать семейный портрет, фото или генеалогическое древо.

Не теряют своей актуальности и различные подарочные сертификаты. Маме и папе можно подарить парный сертификат на курс массажа, мастер-класс по интересам.

Также популярный презент – билеты в театр, кино или музей. Запоминающийся подарок, впечатления от которого сохранятся до следующего праздника, – поездка в санаторий, дом отдыха или на курорт.

Позаботьтесь о красивой упаковке новогоднего сюрприза – это важная составляющая подарка, которая усилит ощущение праздника. Кроме того, подготовьте небольшую речь или интересное поздравление. Помните, как счастливы были родители, когда мы на семейных праздниках читали стихи? Вот и воссоздайте те радостные моменты.

2022-й – год Тигра по китайскому календарю, поэтому к основному подарку можно добавить сувенир или открытку с символом наступающего года.

Не советуем дарить родителям нижнее белье, лекарства, «возрастную» косметику (если только мама не просила в качестве подарка «тот самый крем»), чересчур сложные гаджеты также могут оказаться бесполезным презентом. Не лучшим выходом станет вручение денег, все-таки подарок, пусть даже незначительный по сумме – это знак внимания, которое так необходимо близким людям.

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