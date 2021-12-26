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За сутки на дорогах Беларуси погибли семь человек

26.12.2021 15:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки на дорогах страны погибли семь человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Сложные погодные условия, а также игнорирование водителями навыков зимнего вождения привели к всплеску ДТП. Только за 25 декабря в дорожных происшествиях погибли пять человек, еще 15 ранены, в том числе получили травмы три ребенка, которых от тяжелых последствий спасли детские удерживающие устройства. Сегодня утром в Лельчицком районе в результате столкновения двух грузовых автомобилей МАЗ погибли оба водителя.

В сложных погодных условиях водителям необходимо выбирать сдержанный стиль вождения исходя из состояния проезжей части, видимости и конкретной ситуации на дороге.

"Прежде чем совершать обгон, водитель должен убедиться в его безопасности. Не уверен - не обгоняй. В данном случае это золотое правило работает без сбоев", - отметили в МВД.

При этом отмечается, что в автомобиле ремнями безопасности должны быть пристегнуты все. По статистике, 8 из 10 погибших остались бы живы, если бы были пристегнуты. Особенно важно перевозить детей с помощью детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция призывает водителей незамедлительно сообщать информацию о снежных переметах и гололедице, образовавшихся на дороге, в дорожные службы по телефону 125 или в милицию по телефону 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция призывает водителей незамедлительно сообщать информацию о снежных переметах и гололедице, образовавшихся на дороге, в дорожные службы по...
 
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