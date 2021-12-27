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В Англии открылась вакансия островного короля: нужно следить за замком и властвовать над баром и гостиницей
Источник материала: ОНТ
Городской совет Барроу-ин-Фернесса (северо-запад Англии)
Официальная должность предусматривает особый ритуал по вступлению в нее. Монарха усаживают на деревянный трон. Королю надевают шлем, дают в руки старую саблю, а после выливают ему на голову несколько ведер спиртного.
Предыдущим монархом Пил-айленда был Стив Чэттеуэй, чья коронация проходила 14 лет назад, в 2007 году.
В обязанности правителя Пил-айленда входит прием туристов с апреля по сентябрь. В остальное время король предоставлен сам себе.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В Англии открылась вакансия островного короля: нужно следить за замком и властвовать над баром и гостиницей
Городской совет Барроу-ин-Фернесса (северо-запад Англии) открыл необычную вакансию. Разыскивается человек, который будет управлять гостиницей и баром, следить за...
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