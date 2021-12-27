Названы привычки, повышающие риск развития диабета

Источник материала: ОНТ

Избавление вредных пищевых привычек поможет предотвратить диабет второго типа. Об этом в статье для Al Arabiya сообщил Джамаль Назий.

В первую очередь следует уделить внимание регулярности приема пищи – это поможет избежать резких колебаний уровня глюкозы. Назий также рекомендует отказаться от напитков с высоким содержанием сахара. Их нужно заменить газированной водой или свежевыжатым соком.

После еды рекомендуется совершать десятиминутные прогулки. Также уровень сахара в крови повышается из-за частых перекусов.

Развитие сахарного диабета достаточно сложно обнаружить, однако на приближение опасного заболевания может указать один неочевидный симптом – ночные головные боли.

Фото: Pixabay

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