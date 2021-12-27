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На пороге перемен: какой будет новая Конституция и как в стране готовятся к референдуму
Источник материала: ОНТ
Единство – то, что делает нас сильнее, помогает понять и услышать друг друга. Под этим знаком прошел весь 2021-й. Впервые в Год единства белорусы отметили и новый государственный праздник – День народного единства. 17-е сентября – дата знакомая, но именно сейчас есть повод задуматься, почему так важно сохранить, а не разрушить. Пожалуй, эта фраза, станет лучшим эпиграфом к обновленной Конституции. Финальную точку в этой перезагрузке белорусы поставят в году наступающем.
2021-й стал годом зарождения новой Конституции. Ее по праву можно будет назвать народной! Проект стал воплощением запросов общества в политике, экономике, социальной сфере. Это с одной стороны. С другой – на сохранение того лучшего, что у нас есть. Все эти мысли и идеи превратились в печатный прообраз Конституции. Его уже как единое целое обсудили на финальном совещании у Президента. Перед вынесением на публику.
Тут важно понимать, что в случае принятия новой редакции у нас будет не только обновленный документ прямого действия, но и четкий алгоритм, как синхронизировать механизмы управления государством. Хаоса не будет. Но вот настороженность белорусов и напряженное ожидание изменений хорошо понимают народные избранники. Впрочем, кардинального слома системы не будет, речь только об эволюционном развитии.
Градус «напряженности» на международной арене и агрессивная политика коллективного Запада – эти факторы точно стоит учесть при прочтении проекта Конституции. Ведь Основной закон касается не только того, что внутри границ страны, но и обстановки за ее пределами. А этот год наглядно показал, что геополитические процессы порой не подчиняются законам логики, экономики, добрососедства. И дополнительная страховка от военной риторики или террористических угроз не повредит. А потому в этом году обновили законодательство в области защиты суверенитета и конституционного строя. Основой стал одноименный Декрет Президента №2 от 9 мая. И стоит заметить, что именно эту инициативу Александра Лукашенко – сохранение суверенитета и независимости страны – белорусы считают самой значимой по итогам недавнего социологического исследования. Ученые проводили его почти три недели по всей стране. Учтет ли эту установку на целостность и сплоченность страны новая редакция Конституции и поддержат ли это белорусы – покажет обратная связь.
Подготовка к референдуму уже идет. Он будет традиционно проходить офлайн, хотя не исключено, что в новом конституционном и законодательном будущем станут возможны и цифровые голоса.
Центральная комиссия обработает все мнения белорусов. Более того, решение большинства станет судьбоносным для ее самой. Ведь Игорь Карпенко может стать первым главой ЦИК, которого будет утверждать Всебелорусское народное собрание. Если получит новый конституционный статус и станет фундаментальным отражением принципа сдержек и противовесов в новой системе политуправления.
Точка в работе конституционной комиссии и рабочей группы не поставлена. Еще предстоит подвести черту под предложениями и замечаниями белорусов после общественного обсуждения.
Более 60% белорусов собираются на предстоящий референдум. Это показало социологическое исследование. Практически такой же процент опрошенных считает, что обновленная Конституция необходима. Но вот что касается сути изменений, то здесь белорусы чаще делали выбор в пользу сохранения и закрепления основных социальных гарантий, причем во всех сферах. Получат ли изменения в Основной закон народную поддержку – это решать людям на голосовании. Но в любом случае, в поправки превратились тысячи предложений белорусов. Это была инициатива снизу. Обобщить и сформулировать идеи помогли Конституционная комиссия и рабочая группа. Какими бы ни были итоги, мы можем стать не просто свидетелями, а участниками события, которое станет частью нашей истории – белорусской государственности.
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Единство – то, что делает нас сильнее, помогает понять и услышать друг друга. Под этим знаком прошел весь 2021-й. Впервые в Год единства белорусы отметили и новый...
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