На пороге перемен: какой будет новая Конституция и как в стране готовятся к референдуму

Источник материала: ОНТ

Единство – то, что делает нас сильнее, помогает понять и услышать друг друга. Под этим знаком прошел весь 2021-й. Впервые в Год единства белорусы отметили и новый государственный праздник – День народного единства. 17-е сентября – дата знакомая, но именно сейчас есть повод задуматься, почему так важно сохранить, а не разрушить. Пожалуй, эта фраза, станет лучшим эпиграфом к обновленной Конституции. Финальную точку в этой перезагрузке белорусы поставят в году наступающем.





2021-й стал годом зарождения новой Конституции. Ее по праву можно будет назвать народной! Проект стал воплощением запросов общества в политике, экономике, социальной сфере. Это с одной стороны. С другой – на сохранение того лучшего, что у нас есть. Все эти мысли и идеи превратились в печатный прообраз Конституции. Его уже как единое целое обсудили на финальном совещании у Президента. Перед вынесением на публику.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и Президенту, и парламенту, и так далее, нам придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции: систему управления, хозяйствования в экономике, политическую систему, принять основные законы. Допустим, новый закон о Всебелорусском народном собрании. Абсолютно новый. К примеру. Значит, нам надо принять новый закон. Нам надо в законы внести поправки. В частности, выборной системы, экономические, может, какие-то и прочие нормативные правовые акты, которые уже сейчас действуют».

Тут важно понимать, что в случае принятия новой редакции у нас будет не только обновленный документ прямого действия, но и четкий алгоритм, как синхронизировать механизмы управления государством. Хаоса не будет. Но вот настороженность белорусов и напряженное ожидание изменений хорошо понимают народные избранники. Впрочем, кардинального слома системы не будет, речь только об эволюционном развитии.

Алексей Егоров, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Правопреемственность должна быть в отношении договоров и в отношении других обязательств Республики Беларусь, поскольку как субъект международного права мы остаемся функционировать. А то, что уже мы будем принимать внутри своей правовой системы, новые документы, конечно, это уже будет зависеть от деятельности парламента. Сегодня мы эволюционно подошли к новому варианту, который отражает уровень состояния общества, потребность в изменениях, ну, и, наверное, развившиеся такие геополитические факторы».

Градус «напряженности» на международной арене и агрессивная политика коллективного Запада – эти факторы точно стоит учесть при прочтении проекта Конституции. Ведь Основной закон касается не только того, что внутри границ страны, но и обстановки за ее пределами. А этот год наглядно показал, что геополитические процессы порой не подчиняются законам логики, экономики, добрососедства. И дополнительная страховка от военной риторики или террористических угроз не повредит. А потому в этом году обновили законодательство в области защиты суверенитета и конституционного строя. Основой стал одноименный Декрет Президента №2 от 9 мая. И стоит заметить, что именно эту инициативу Александра Лукашенко – сохранение суверенитета и независимости страны – белорусы считают самой значимой по итогам недавнего социологического исследования. Ученые проводили его почти три недели по всей стране. Учтет ли эту установку на целостность и сплоченность страны новая редакция Конституции и поддержат ли это белорусы – покажет обратная связь.

Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента Беларуси: «Мы рассчитываем, что наши граждане активно откликнутся, внесут свои предложения. По результатам всенародного обсуждения на различных диалоговых площадках, встречах в коллективах, просто обсуждения гражданами мы выйдем на конкретный текст Конституции, будет соответствующий указ Главы государства о назначении дня референдума».

Подготовка к референдуму уже идет. Он будет традиционно проходить офлайн, хотя не исключено, что в новом конституционном и законодательном будущем станут возможны и цифровые голоса.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов: «Безусловно, готовимся. Работаем сейчас над методическими рекомендациями, которые будут для членов территориальных участковых комиссий, нарабатываем информационный материал для подготовки и проведения первых заседаний комиссии в соответствии с указом, который должен издать Глава государства. Технический прогресс, конечно, должен быть присущ, в том числе и в избирательном процессе, но вместе с тем этот технический процесс не должен препятствовать волеизъявлению граждан и созданию ситуаций, которые создают социальное напряжение».

Центральная комиссия обработает все мнения белорусов. Более того, решение большинства станет судьбоносным для ее самой. Ведь Игорь Карпенко может стать первым главой ЦИК, которого будет утверждать Всебелорусское народное собрание. Если получит новый конституционный статус и станет фундаментальным отражением принципа сдержек и противовесов в новой системе политуправления.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси: «Все конституционные изменения, безусловно, повлекут и изменения в системе осуществления полномочий государственных органов. Это обуславливает необходимость принятия законов о полномочиях государственных органов, о порядке реализации этих полномочий. Кроме того, наша Конституция предусматривает ряд дополнительных правомочий наших граждан. Предусматривает, например, их право обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой. Для реализации таких прав также должен быть определен их механизм».

Точка в работе конституционной комиссии и рабочей группы не поставлена. Еще предстоит подвести черту под предложениями и замечаниями белорусов после общественного обсуждения.

Более 60% белорусов собираются на предстоящий референдум. Это показало социологическое исследование. Практически такой же процент опрошенных считает, что обновленная Конституция необходима. Но вот что касается сути изменений, то здесь белорусы чаще делали выбор в пользу сохранения и закрепления основных социальных гарантий, причем во всех сферах. Получат ли изменения в Основной закон народную поддержку – это решать людям на голосовании. Но в любом случае, в поправки превратились тысячи предложений белорусов. Это была инициатива снизу. Обобщить и сформулировать идеи помогли Конституционная комиссия и рабочая группа. Какими бы ни были итоги, мы можем стать не просто свидетелями, а участниками события, которое станет частью нашей истории – белорусской государственности.

Подписывайтесь на нас в Telegram