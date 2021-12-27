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Детские мечты исполняются! Рассказываем, как проходит акция «Наши дети» в этом году
Источник материала: ОНТ
Самый добрый марафон. Акция «Наши дети» уже больше четверти века продолжает радовать малышей в канун главного зимнего праздника и исполнять детские мечты малышей. В интернаты, коррекционные центры и больницы приходят взрослые, чтобы поделиться теплом, удивить подарками и исполнить заветные мечты тех, кто искренне верит в волшебников.
Уже полгода Лера регулярно получает подарки от волшебников. В свои 7 лет девочка наконец-то обрела настоящую полноценную семью, где есть любящие мама, папа и братья.
Под Новый год исполнилась взрослая мечта маленькой девочки. Впервые в жизни Лера вот так готовится к празднику и теперь еще сильнее верит в чудеса. Ведь ее желание воплотили в жизнь настоящие волшебники. И позже малышка поймет, как на самом деле их зовут.
Новый год – время чудес. Четверть века мечты малышей, которым уже в таком возрасте пришлось непросто, сбываются благодаря неравнодушным. В детские дома, больницы, реабилитационные центры с улыбками приходят взрослые в галстуках и погонах. Они водят хороводы, дарят подарки и аплодируют большим победам маленьких людей.
«Наши дети» – это не только про сладкие подарки под елкой. Но и о шансе подарить возможность детям развиваться творчески или в спорте. В этом году впервые в истории акции запущен благотворительный сбор. Собранные средства направят на улучшение материально-технической базы детских больниц и учреждений, где малыши с непростой судьбой выздоравливают, учатся или живут.
Акция «Наши дети» продлится до 14 января. Практически каждый день в эфире нашего телеканала мы рассказываем, как важно дарить малышам радость. Присоединиться к марафону добра и даже стать волшебником может каждый. И для этого совсем не обязательно наряжаться в костюм сказочного героя.
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Самый добрый марафон. Акция «Наши дети» уже больше четверти века продолжает радовать малышей в канун главного зимнего праздника и исполнять детские мечты малышей....
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