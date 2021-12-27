Солистка группы AURA Юлия Быкова: хочется сделать шоу, которое позволит белорусам гордиться нами

Источник материала: ОНТ

В предновогоднем выпуске программы «Контуры» была по-настоящему праздничная атмосфера. Ведь в гости пришла солистка группы AURA Юлия Быкова, которая рассказала о событиях года уходящего и поделилась творческими планами на Новый 2022 год.





Артистка рассказала, каким для нее был прошедший год.

Юлия Быкова: «Мы, конечно, не ожидали, что он будет простым. Он был непростым, но хорошим, насыщенным. Что интересно, несмотря на ограничения, были неизбежны в связи с эпидемической ситуацией и другими какими-то вопросами, все равно писались песни, все равно были концерты. Мы гордимся тем, что 17 сентября были музыкальными руководителями, я и Евгений Олейник, концерта, который был на “Минск-Арене” и был посвящен Дню народного единства. Ярчайшие воспоминания, была проделана хорошая работа. Мне кажется, успешная достаточно. У меня был замечательный сольный концерт во Дворце Республики. После этого был тур летом, когда более-менее спокойно было в плане здоровья, в плане общественного, эпидемиологического мониторинга. Поэтому, могу сказать, что год, несмотря ни на что, был замечательным. Хочется, чтобы следующий год был как минимум таким же насыщенным. Но, конечно, хочется, чтобы он был лучше».

По словам Быковой, на 2022 год у нее также большие планы.

Юлия Быкова: «В год Тигра – наполеоновские планы. Мы хотим сделать шоу, которое еще не делали никогда, только в мечтах. Той командой, которой мы делали на “Минск-Арене” концерт ко Дню народного единства. Но это будет наше шоу, будет называться, это уже точно, “Созвездие зубра”. Это будет не просто музыкальный сольный концерт какой-то, это будет действительно перформанс, это будет представление, где будет много артистов разных жанров, где будут не только взрослые, но и дети наши талантливые принимать участие. Дай бог, чтобы все это исполнилось, чтобы мы приступили к работе и сделали нечто такое, чтобы это позволило нам, белорусам, сказать: “О, это наши сделали”».

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