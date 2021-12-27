«Евроопт» установил более тысячи касс самообслуживания по Беларуси. Узнали, пользуются ли они спросом у покупателей

Источник материала: ОНТ

Сделать все возможное для комфорта покупателей. Этим принципом на белорусском рынке руководствуется торговая сеть «Евроопт». Современным трендом, который делает процесс покупок более удобным и быстрым, стала установка касс самообслуживания. Их уже более тысячи по всей стране – а это больше, чем у всех других белорусских ретейлеров вместе взятых. Отличный подарок для покупателей к Новому году.





Покупатели магазина «Евроопт» в Петрикове обратили внимание на то, что в торговом зале появились новые кассы. Современный сервис самообслуживания: когда сделать покупки можно уже не через продавца-кассира, а при помощи этой технической новинки. То есть самостоятельно.

Инна Янюк раньше такие устройства видела только по телевизору. Сегодня она одна из первых в районе, кто оценил работу «умных» касс.

Инна Янюк, житель г. Петрикова: «Теперь буду всегда пользоваться, сама себя обслуживать, сама себе кассир».

Рядом дежурит администратор на случай, если у покупателей возникнут вопросы. Он же не позволит купить подакцизные товары несовершеннолетним. При этом оплатить покупки в новых кассах достаточно просто. Необходимо разместить корзину на специальной платформе, отсканировать штрих-коды каждого товара и переложить их на платформу с другой стороны. Если есть развесные продукты, то с помощью интерактивного интерфейса их нужно найти в каталоге и затем взвесить.

Андрей Быковский, житель г. Петрикова: «Можно сэкономить время, потом это время потратить на более важные дела».

Ирина Стройнюк, житель г. Петрикова: «Соблюдается, во-первых, дистанция между покупателями, это очень удобно».

Сегодня кассы самообслуживания работают более чем в 300 магазинах. Стандарты удобства едины для всех: сервис доступен не только покупателям столицы или областных центров, но и в районных городах и даже малых населенных пунктах по всей стране. При этом воспользоваться новой кассой можно и в магазинах формата «у дома», и в крупных торговых объектах, где уже появилась технологичная новинка. Одним словом, равный доступ к преимуществам современных форм торговли – вне зависимости от места проживания.

Галина Чирич, житель г. Петрикова: «Когда бывает много народа и когда вечером поток людей очень большой, люди стоят, а ты на самообслуживание пошел. Конечно, первоначально было даже страшновато, непривычно для нас. Но молодцы помощники, они нам помогли. Поэтому, я считаю, что это очень даже хороший вариант для нашего магазина».

В поселке Вороново – это уже Гродненская область – чуть больше шести тысяч жителей. И обслуживает их один магазин «Евроопт» с широким ассортиментом. Поэтому покупателей всегда много – в любое время и в любой день. Месяц назад в дополнение к трем обычным кассам здесь также установили три сервиса самообслуживания. Быстрее всех пользу новинки оценили пенсионеры.

Интерфейс касс самообслуживания понятен даже на интуитивном уровне. Покупка занимает всего несколько кликов. При этом на экран выводятся подсказки, так что запутаться в процессе при всем желании не получится. Для тех, кто еще не пробовал и сомневается, достаточно всего одного инструктажа.

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»: «Программное обеспечение для наших касс самообслуживания сотрудники компании разрабатывали самостоятельно, поэтому интерфейс касс предельно прост и понятен в эксплуатации. Безусловно, "Евроопт" следит внимательно за всеми трендами в сфере технологий и инновациями, которые мы стараемся оперативно внедрять. Все нововведения направлены, прежде всего, на то, чтобы делать процесс покупки проще, удобнее для наших покупателей».

Как правило, кассы самообслуживания предпочитают покупатели, которые оплачивают покупки безналичным способом – с помощью банковских карт. Аудитория самая широкая – от школьников до пенсионеров. Популярность новой технологии растет: в магазинах «Евроопт», где есть такая услуга, 20% чеков приходится именно на кассы самообслуживания. Их, кстати, уже более тысячи по всей стране – а это больше, чем у всех других белорусских ретейлеров вместе взятых.

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