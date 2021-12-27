Победы, медали и новые титулы: чем отличились белорусские спортсмены за 2021-й год

Источник материала: ОНТ

2021-й год стал одним из самых непростых в мировом спорте за последнее время. Множество соревнований переносились, еще больше отменялись, и до последнего момента не было понятно, состоится ли Олимпиада в Токио. Старт, к которому атлеты со всего мира готовились пять лет. И все же они вышли на олимпийский стадион в Стране восходящего солнца.

С этой Олимпиадой все мы связывали большие надежды, ведь в нашей команде подобрался отличный состав: сплав молодости и опыта. Правда, ждать первой награды в Токио белорусским болельщикам пришлось 10 дней. Но все ожидания оправдались сполна.

21-летний Иван Литвинович в прыжках на батуте не оставил соперникам шансов, выдав сложнейшую программу на запредельной высоте, и получил от судей оценки олимпийского чемпиона. Вторую Олимпиаду подряд нашим батутистам нет равных.

Этот успех вдохновил многих наших атлетов в Токио, и практически каждый день медальная копилка сборной Беларуси пополнялась все новыми и новыми наградами. Два серебра принесли представители борьбы: Ирина Курочкина и Магомед Хабиб Кадимагомедов. Для них это были дебютные игры, но зато какие успешные! Также бронза в борьбе у Ванессы Колодинской. Несмотря на силу и характер, слезы было сдержать очень тяжело.

Третью Олимпиаду подряд без медалей домой не возвращается наша гребная эскадра. Байдарка-четверка, собранная из четырех полесских девушек: Ольги Худенко, Марины Литвинчук, Маргариты Махневой и Надежды Попок – на этот раз с серебром.

И уже в конце года в частной беседе девчонки признались: «Париж обязательно будет нашим». И они точно знают, о чем говорят.

Также в активе белорусов еще бронзовые награды Токио-2020. Максим Недосеков летел на Олимпиаду в числе претендентов на медали и до последней попытки претендовал даже на золото. Но судьба распорядилась так, что сразу три атлета взяли одинаковую высоту — по 2 метра и 37 сантиметров. Но соперники использовали для этого меньше прыжков. В итоге впервые в этой дисциплине вручили два золота. А бронза – у белоруса.

Закрывали Олимпиаду по традиции грации. В личном многоборье у Беларуси не было медалей в художественной гимнастике с 2012 года, когда Лондон покорился Любови Черкашиной. Сейчас в Токио солировала уже Алина Горносько. Лишь с одной небольшой ошибкой она выполнила все четыре элемента, и этой суммы баллов хватило, чтобы оттеснить с пьедестала одну из сестер Авериных. Такая яркая и желанная бронза. Эта медаль Алины стала 103-й в истории белорусского олимпийского движения. Алина Горносько подтвердит свой класс, выиграв еще пять медалей на чемпионате мира через месяц. В том числе и золотую в упражнении с лентой.

В 2021 году Национальный олимпийский комитет Беларуси отпраздновал свое 30-летие. За эти годы Беларусь завоевала огромный авторитет в мировом спорте. Игры в Пекине будущего года станут для нашей страны уже 15-ми в истории. И видя сегодняшние результаты фристайлистов и особенно биатлонной сборной, можно смело сказать, что наши атлеты в Китае будут бороться за награды. К какому месту на пьедестале эта борьба приведет команду, узнаем совсем скоро. «Олимпиада-2022» стартует 4 февраля.

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