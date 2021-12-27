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Вор начал угрожать гранатой после неудачной кражи в ТЦ Москвы

27.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вор начал угрожать гранатой после неудачной кражи в ТЦ Москвы

В Москве (Россия) в одном из торговых центров была проведена эвакуация посетителей из-за сообщений об угрожающем гранатой неизвестном. Об этом информирует «Газета.ру».

По предварительным сведениям, один из посетителей ТЦ пытался совершить кражу. Его остановил охранник. Злоумышленник достал из кармана гранату и начал угрожать. После этого мужчина скрылся, убежав в сторону метро. Его ищут правоохранители.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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В Москве (Россия) в одном из торговых центров была проведена эвакуация посетителей из-за сообщений об угрожающем гранатой неизвестном. Об этом информирует...
 
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