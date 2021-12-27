Культурные итоги года: чем Беларусь отличилась в 2021-м?

Источник материала: ОНТ

Искусство – это то, что нас объединяет, тот самый культурный код нации. Быть может, он «зашит» в знаменитых и таких родных позывных «Славянского базара» или бессмертной музыке Владимира Мулявина. Как по нотам – самый культурный репортаж года от Александра Матяса.





До боя курантов главное слово в культурных новостях – «песняр». Звучало в разных контекстах весь 21-й. «Запевка года» – январский онлайн-концерт к 80-летию Владимира Мулявина. Впервые трансляция велась из минской студии его легендарного ансамбля. И как «вишенка на торте» – большой концерт «Песняров» с Президентским оркестром. ОНТ сделал подарок телезрителям.

Резонансное культурное событие года – в столице открылась первая очередь Музейного квартала. Наконец-то обещанного дождались! Освоено почти 38 миллионов рублей. Два новых корпуса Национального художественного – это больше двух тысяч «квадратов» выставочных площадей, фондохранилищ, реставрационных мастерских, спецбиблиотека, арт-магазин и кафе.

Мир услышал позывные 30-го «Славянского базара в Витебске». Хотя некоторые эту музыку пытались выключить: призывали артистов не ехать, хейтили в соцсетях. Ответ получился, как в песне у Аллы Борисовны: «Мне нравится, что вы больны не мной...». И были флаги 32 стран в гостях у нас, больше пяти тысяч участников и 70 тысяч зрителей в Летнем амфитеатре, а еще почти 9 миллионов просмотров в Сети.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наш фестиваль стал первым масштабным культурным событием после развала Советского Союза. Когда были разорваны тысячи нитей, связывающих братские народы, никто даже представить не мог, какая роль была уготована "Славянскому базару". Как и прежде, с этой культурной площадки призываем страны и нации возводить мосты, а не стены».

Фавориткой Sanremo Junior впервые в истории знаменитого вокального конкурса стала белоруска. Ксения Галецкая исполнила хит группы The Jackson 5 «Who's Loving You». Финалистка талант-шоу ОНТ «Я пою» завоевала Гран-при, обойдя 21 соперника. Теперь юная звезда работает над ремейком супершлягера 82-го года. Зрители ОНТ первыми услышат премьеру новогодней песни.

Ксения Галецкая, солистка продюсерского центра «Спамаш»: «В Сан-Ремо это был мой последний конкурс в детской карьере. Мне уже 14 лет. И дальше пока будем развивать концертную деятельность. Может, запишем альбом. Я желаю достичь вам всего того, что вы хотите, работать, конечно же, над собой и просто любить».

Сольный концерт всемирно известной меццо-сопрано Екатерины Семенчук, впервые на белорусской сцене – балет «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина и опера «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса. Грандиозный гала-концерт в День независимости. И международный Рождественский оперный форум «На высокой ноте» – Большой театр был одним из главных хедлайнеров культурной жизни.

«Ляцім да зор» – призывал песняр стихами. И весь год – под яркой «звездой» Максима Богдановича. Он и в космосе побывал. Открытку-портрет, отправленную ОНТ на самый дальний адрес, земляк-космонавт Олег Новицкий передал в минский музей классика мировой литературы. К его 130-летию – выставка-блокбастер, поддержанная Президентским грантом, и самый на сегодня полный каталог автографов, а еще первый анимационный байопик о гении от «Беларусьфильма».

Сигнал, который соединяет уходящий год с наступающим. И будет всегда с нами, пока над Землей «Зорка Венера» Богдановича. Опять же, в новом году среди главных слов – «песняр». Отметим 140 лет Купалы и Коласа. Хочется пожелать, чтобы в 22-м белорусская культура оставалась статусным ньюсмейкером.

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