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Культурные итоги года: чем Беларусь отличилась в 2021-м?
Источник материала: ОНТ
Искусство – это то, что нас объединяет, тот самый культурный код нации. Быть может, он «зашит» в знаменитых и таких родных позывных «Славянского базара» или бессмертной музыке Владимира Мулявина. Как по нотам – самый культурный репортаж года от Александра Матяса.
До боя курантов главное слово в культурных новостях – «песняр». Звучало в разных контекстах весь 21-й. «Запевка года» – январский онлайн-концерт к 80-летию Владимира Мулявина. Впервые трансляция велась из минской студии его легендарного ансамбля. И как «вишенка на торте» – большой концерт «Песняров» с Президентским оркестром. ОНТ сделал подарок телезрителям.
Резонансное культурное событие года – в столице открылась первая очередь Музейного квартала. Наконец-то обещанного дождались! Освоено почти 38 миллионов рублей. Два новых корпуса Национального художественного – это больше двух тысяч «квадратов» выставочных площадей, фондохранилищ, реставрационных мастерских, спецбиблиотека, арт-магазин и кафе.
Мир услышал позывные 30-го «Славянского базара в Витебске». Хотя некоторые эту музыку пытались выключить: призывали артистов не ехать, хейтили в соцсетях. Ответ получился, как в песне у Аллы Борисовны: «Мне нравится, что вы больны не мной...». И были флаги 32 стран в гостях у нас, больше пяти тысяч участников и 70 тысяч зрителей в Летнем амфитеатре, а еще почти 9 миллионов просмотров в Сети.
Фавориткой Sanremo Junior впервые в истории знаменитого вокального конкурса стала белоруска. Ксения Галецкая исполнила хит группы The Jackson 5 «Who's Loving You». Финалистка талант-шоу ОНТ «Я пою» завоевала Гран-при, обойдя 21 соперника. Теперь юная звезда работает над ремейком супершлягера 82-го года. Зрители ОНТ первыми услышат премьеру новогодней песни.
Сольный концерт всемирно известной меццо-сопрано Екатерины Семенчук, впервые на белорусской сцене – балет «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина и опера «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса. Грандиозный гала-концерт в День независимости. И международный Рождественский оперный форум «На высокой ноте» – Большой театр был одним из главных хедлайнеров культурной жизни.
«Ляцім да зор» – призывал песняр стихами. И весь год – под яркой «звездой» Максима Богдановича. Он и в космосе побывал. Открытку-портрет, отправленную ОНТ на самый дальний адрес, земляк-космонавт Олег Новицкий передал в минский музей классика мировой литературы. К его 130-летию – выставка-блокбастер, поддержанная Президентским грантом, и самый на сегодня полный каталог автографов, а еще первый анимационный байопик о гении от «Беларусьфильма».
Сигнал, который соединяет уходящий год с наступающим. И будет всегда с нами, пока над Землей «Зорка Венера» Богдановича. Опять же, в новом году среди главных слов – «песняр». Отметим 140 лет Купалы и Коласа. Хочется пожелать, чтобы в 22-м белорусская культура оставалась статусным ньюсмейкером.
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Искусство – это то, что нас объединяет, тот самый культурный код нации. Быть может, он «зашит» в знаменитых и таких родных позывных «Славянского базара» или...
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