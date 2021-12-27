«Этот бизнес может окупиться за сезон». Как белорусские фермеры сдают в аренду новогодние елки

Источник материала: ProBusiness



Евгений и Данута. Фото из архива героев

Семья фермеров из Гродно не знала, что делать с неплодородной землей — и засадила ее маленькими елочками. Когда деревца подросли, придумали услугу — новогодние деревья в кадках напрокат с доставкой. «Фишка» в чем? Человек покупает елочку, а после праздников возвращает обратно. Через год ее снова можно арендовать, но уже со скидкой. Или же выкупить весной по символической цене и посадить на даче. Есть и бонус: дерево клиенту привозит курьер, он же — Дед Мороз. Рассказываем историю регионального экобизнеса « ЭкоЁлочка », который появился год назад, но из Гродно уже «шагает» в Минск.

«История не совсем про экологию»

Евгений и Данута Дорогуши— владельцы крестьянского (фермерского) хозяйства «Усадьба Юбилейная» в деревне Тарусичи Гродненского района. Муж — программист, жена — хореограф. Но несколько лет назад они решили заняться агроэкотуризмом и купили участок с прудом. Выращивают там ягоды годжи, хотят отреставрировать мельницу XVII века, создать в ней музей.

Елки в бизнес-план поначалу не входили.

— Наша история не столько про экологию, сколько про обстоятельства, — рассказывает Евгений Дорогуш. — Мы с Данутой всегда были волонтерами в экодвижениях, но проект «ЭкоЁлочка» родился не потому, что мы так уж хотели спасти природу. Все прозаичнее. У нас в хозяйстве — гектар пахотной земли, остальное — неудобица, сажать там ягоды нет смысла. Неплодородный участок не использовался, и мне стали приходить предписания от чиновников, что мы неэффективно используем землю.



Фото из архива героев

Глава хозяйства придумал выход: превратить неудобицу в елочное поле.

— Ели относительно неприхотливы к почве. Купили в питомнике трехлетние саженцы. А трехлетняя елочка — это росточек в 10−15 сантиметров. Елки начинают расти быстрее где-то лет с четырех. Новогодним же деревьям не меньше 8−12 лет. И вот мы решили: через 8 лет срубим эти елочки и продадим как новогодние.

Саженцы европейской и голубой ели обошлись по 1−2 рубля (до $ 1) за штуку. Сейчас, говорит Евгений, таких цен в питомниках уже нет.

Супруги огородили участок и посадили на нем 1000 елочек-крох. «Плантацию» бережно обкашивали, поливали, вносили удобрения.

— А потом друзья стали спрашивать, когда мы начнем продавать елки.

Мы отвечали: «Они еще маленькие, срубать такие — кощунство». Но люди были не против купить и такие.

В 2019 родилась идея: часть елочек выкопать, поместить в кадки и отдать напрокат. В тот год услугой воспользовались несколько человек. Кто-то поставил наше деревце дома, кто-то — в офисе. Друзья рассказали об этом в соцсетях, включилось сарафанное радио — и мы увидели, что к нашему предложению есть интерес. Нельзя сказать, что он массовый, ведь в обществе еще сильна традиция ставить на Новый год елку непременно высокую и срубленную. Но людей, которым жалко, что дерево погубили ради двух недель праздника, становится все больше. И в 2020 году мы решили посмотреть, как пойдет эта затея.

«Два в одном: и живая ель в кадке, и курьер — Дед Мороз»

Начали Дорогуши прошлой зимой с поставок в Гродно. И цены не заламывали.

— Поначалу отдавали елки напрокат знакомым по 10−15 бел. рублей ($ 4−6), в своих горшках. Когда спрос вырос, пришлось докупать кадки, по 4−5 рублей ($ 2) за штуку. Соответственно, подняли и ценник — до 20 рублей ($ 8). Но это все равно было дешевле, чем купить ель в кадке на городском базаре.



Фото из архива героев

В этом году фермеры подняли стоимость услуги, заложив в нее затраты на уход за елочным полем. Ценник для жителей Гродно теперь такой: от 40 до 80 рублей ($ 15−30) в зависимости от высоты и вида дерева. Прошлогодним клиентам — скидка.

Причем их елочки — именные: фермеры подписали на кадке, кто какое деревце заказывал в 2020 году.

С другими областными городами гродненцы пока не работают, но заказы из столицы принимают. С учетом доставки услуга обойдется минчанам чуть дороже. Для сравнения: ели в кадках от Минского лесхоза на новогодних базарах стоят от 33,6 до 56,4 рубля ($ 13−22).



Фото из архива героев

— Да, купить ель в собственность дешевле, чем взять в аренду, — соглашается Евгений Дорогуш. — Но у нас не просто дерево в горшке, а комплексная услуга. Это бесплатная доставка и вывоз: кадка с землей и елкой довольно тяжелая, и клиенту не надо с ней возиться. Привозит деревце Дед Мороз. В костюме или я сам, или курьер. Дети в восторге! Правда, в анкете на заявку мы уточняем: нужен ли клиенту визит Деда Мороза и есть ли в семье дети до 3 лет. Ведь малыши нередко боятся незнакомого большого бородатого дядьку. Но многие радовались, что выгодно: в прошлом году вызов Деда Мороза на дом стоил в Гродно от 50 рублей ($ 20), а мы с елкой приезжали за 20 ($ 8).

Правда, наша услуга может не понравиться вашему коту: уронить елку в кадке будет гораздо сложнее!

В прошлом году некоторые елочки у клиентов гибли. Но арендодатели за это не штрафовали.

— Таких случаев было немного, и это не вина людей. Елочки — живые организмы, не каждая может прижиться в кадке после пересадки.

Некоторые подобные сервисы за границей берут залог, и если с елочкой что-то случилось- не возвращают его. Мы же посчитали, что это оттолкнет от нас какой-то процент клиентов. Поэтому мы им доверяем и никакие санкции не вводим: просто просим, чтобы за елочкой ухаживали. Но так как большинство заказчиков — экофрендли, они и сами это понимают.

Кстати, взятую у нас напрокат елочку можно выкупить для посадки. После новогодних праздников деревце нужно вернуть, мы за ним поухаживаем, а весной за минимальную плату — 10−20 рублей ($ 4−8) — продадим арендатору, и он посадит его на даче.



Фото из архива героев

«Этот бизнес может окупиться за сезон»

Евгений говорит, что в гродненском регионе конкурентов у них нет. А в Минск фермеры пришли, так как местные коллеги закрылись: из-за сильных морозов в январе 2021 года у них погибли почти все ели.

— У нас парник, поэтому 80% деревьев выжило. В этом году мы предлагаем в аренду несколько сотен елочек. Это больше, чем в 2020-м.

Но пришло католическое Рождество, а забронированы не все деревья. Нас это удручает, мы ожидали большего спроса в Гродно.

Не знаю, что повлияло: финансовый кризис или что-то еще. Хотя мы и рекламу давали, и поучаствовали в ярмарке «Зімовы фэст» на главной площади.



Фото из архива героев

Фермер не раскрывает всех цифр, но надеется, что праздничный сезон окупит все вложения.

— В прошлом году мы только тестировали этот бизнес. И лишь слегка возместили вложения в инфраструктуру и обработку еловой «плантации». Нынешний год — первый, когда мы реально работаем. Были затраты на покупку новых елей, кадок, логистику. О прибыли — появится она или нет — можно будет судить в январе, после зимних праздников.

Могу только сказать, что себестоимость нашей работы — это две трети от стоимости аренды деревьев. Еще одну треть мы закладываем на будущие расходы по обслуживанию елей.

По нашим предположениям, этот бизнес может окупиться за сезон, который длится несколько месяцев. В октябре-ноябре готовишь елки к Новому году. В декабре получаешь деньги, а в январе собираешь деревья обратно. И у тебя есть средства, которые в следующем году пустишь на уход за елями.



Фото из архива героев

Однако масштабировать этот проект, по мнению Евгения, быстро не получится:

— Изучив опыт других сервисов, мы поняли, что мало у кого получалось вырасти в крупного игрока на рынке. Но мы будем стараться.

Несколько человек пробуют один и тот же бизнес, у трех он не идет — и они бросают, а у четвертого пойдет. То ли мотивации больше, то ли просто звезды сошлись.

Нам интересны партнеры, которые хотят сделать подобный проект в других регионах: в первую очередь это областные центры и города с населением в 100 тысяч человек. Мы готовы посотрудничать, поделиться наработками. Будем также искать вариант подключить службы доставки, чтобы с нас снялись вопросы логистики.

А еще гродненские фермеры хотят привить белорусам новую традицию:

— Елочка в кадке в аренду — один из самых экологичных способов отпраздновать Новый год. Лучше — только украсить елку в лесу или во дворе. И хочется, чтобы прижилась добрая традиция: новогоднее дерево — это елочка в кадке, которую привез Дед Мороз, а не срубленная под самый корешок и принесенная с базара. Но для этого нужно, чтобы нынешние ответственные молодые родители воспитали так своих детей, а те — уже своих.

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