Участники благотворительной акции «Наши дети» продолжают исполнять новогодние мечты ребят по всей стране

Источник материала: ОНТ

Гости с подарками и улыбками практически каждый день на протяжении месяца приходят в интернаты, коррекционные центры, больницы в разных уголках страны. И хоть те, кто дарят подарки и внимание не в облике сказочных персонажей, их всё равно называют Дедом Морозом, ведь они исполняют мечты и дарят волшебство. По сегодняшнему маршруту волшебника проехали наши корреспонденты.





Семья Такушевичей готовится к Новому году. У родителей двое сыновей и дочь. Все они с трепетом ждут Новый год, Злата мечтает о котенке, Илья – о новом гаджете, а вот желания 16-летнего Вани понять сложно. Ещё в детстве ему поставили диагноз – аутизм.

«Он умница. Он очень послушный, добрый ребенок. Хочется, чтобы дети были здоровы, не болели. Были здоровы наши близкие, родные люди. Хочется, чтобы у всех все было хорошо».

Ваня любит рисовать. Конечно, не один, рядом помощники. Они делают жизнь брата чуть легче, а вот улыбки на лицах детей – задача родителей, с которой мама и папа справляются. Но всегда рады и сами ощущать поддержку.

Александр Саракач, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «В нашей стране уже давно есть прекрасная, добрая традиция в преддверии Нового года посещать семьи. Праздник, который несет добро деткам. Праздник, который несет подарки деткам. Конечно, хочется, чтобы дети были не обделены вниманием, чтобы наши дети, наши юные граждане чувствовали заботу от старших людей. Конечно, забота эта есть».

Чужих детей не бывает. Это главный слоган акции добра. Сегодня она добралась и до центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района. Гостей здесь ждали 84 воспитанника. Все они с особенностями психофизического развития. Эти детям сложно учиться, но именно они верят в чудеса и взрослых, которые их дарят вместе со сладостями и подарками.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Этот праздник нужен нашим детям, несомненно, но он нужен и нам. Потому что мы можем в полной мере ощутить себя в эти мгновения счастливыми людьми, потому что мы рядом с нашими детьми. Эта замечательная акция, которую когда-то инициировал наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, находит сейчас такую поддержку у всех. Конечно, мы тоже ждем этого праздника».

Сказочное новогоднее представление, много сюрпризов и подарков. Акция «Наши дети» сегодня и в деревне Матюты Горецкого района. Для малышей поздравительный челендж – от педагогов и курсантов Могилёвского института МВД. Новогоднее представление – собственная постановка учебного заведения. А новогодние подарки получили все малыши. Их в яслях-детском садике 25.

Валерий Полищук, начальник Могилёвского института МВД: «Сегодня передали конструкторы. Хотелось бы, чтобы из этого молодого поколения выросли настоящие конструкторы. Чтобы они изобретали, были настоящими гражданами Беларуси. Приносили пользу. Как мы к ним, с душой и сердцем, так они в будущим будут с благодарностью помнить эти дни».

Елена Акимова, заведующая комплексом «Матютские ясли-сад»: «И дети, и работники очень благодарны. Не только за хорошее настроение и праздники, которые они нам устраивают. Но и за то, что они помогают пополнить материально-техническую базу. Подарили пылесос, к ремонту подарили линолеум, который мы постелили в раздевалках».

Список добрых дел у курсантов института большой. И не только в преддверии новогодних праздников. Помощь многодетным семьям и домам семейного типа, пожилым одиноким людям. Все инициативы родились во время конкурса «Курсант года-2021».

Зачем ждать боя курантов, если Дед Мороз сам приходит в дом. С подарками и сладостями. Но на этот раз роль главного героя, хоть без бороды и в галстуке, исполнил управляющий делами Президента. Он приехал в Руденскую вспомогательную школу-интернат задолго до начала праздника, чтобы пообщаться с малышами и взрослыми. Знакомству рады были все.

Новогодние огни на ёлке зажглись чуть позже, когда в зале собрались все участники сказки. Для гостей они организовали яркое представление с песнями, танцами и хороводом. Никто не остался без подарка, для детей их даже несколько. Телевизор – один на всех. Остальное – каждому в руки. Не с пустыми руками оставили и Валерия Иванова.

Валерий Иванов, управляющий делами Президента Беларуси: «Чувствуется такая хорошая атмосфера, которая просто обязывает всех нас по особенному относиться к празднику и этим деткам. Наша задача – сделать так, чтобы такие светящие глаза у этих и всех детей были ежедневно. Нельзя, чтобы грусть посещала маленького ребёнка, такого быть не должно».

Сегодня в Руденской вспомогательной школе-интернате – более 110 ребят. Но это не просто малыши, а дети, которым нужен особый уход. Здесь они живут, учатся и даже осваивают профессию. Владу 17 лет, он практически выпускник, который отлично знает столярное дело. И точно знает, чего хочет в Новом году.

Подарить сказку тем, кто в неё верит, несложно. Акция «Наши дети» продолжится до 14 января. И к ней может присоединиться каждый – примерить костюм и прийти к детям в роли героя мультфильма или просто со сладким сюрпризом. Ведь чтобы подарить счастье таким детям, нужно не так уж и много. В этом году впервые в истории марафона идёт благотворительный сбор средств. Они пойдут на улучшение материально-технической базы школ-интернатов, больниц, учреждений, где особенные малыши проходят реабилитацию.

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