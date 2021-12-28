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Участники благотворительной акции «Наши дети» продолжают исполнять новогодние мечты ребят по всей стране
Источник материала: ОНТ
Гости с подарками и улыбками практически каждый день на протяжении месяца приходят в интернаты, коррекционные центры, больницы в разных уголках страны. И хоть те, кто дарят подарки и внимание не в облике сказочных персонажей, их всё равно называют Дедом Морозом, ведь они исполняют мечты и дарят волшебство. По сегодняшнему маршруту волшебника проехали наши корреспонденты.
Семья Такушевичей готовится к Новому году. У родителей двое сыновей и дочь. Все они с трепетом ждут Новый год, Злата мечтает о котенке, Илья – о новом гаджете, а вот желания 16-летнего Вани понять сложно. Ещё в детстве ему поставили диагноз – аутизм.
Ваня любит рисовать. Конечно, не один, рядом помощники. Они делают жизнь брата чуть легче, а вот улыбки на лицах детей – задача родителей, с которой мама и папа справляются. Но всегда рады и сами ощущать поддержку.
Чужих детей не бывает. Это главный слоган акции добра. Сегодня она добралась и до центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района. Гостей здесь ждали 84 воспитанника. Все они с особенностями психофизического развития. Эти детям сложно учиться, но именно они верят в чудеса и взрослых, которые их дарят вместе со сладостями и подарками.
Сказочное новогоднее представление, много сюрпризов и подарков. Акция «Наши дети» сегодня и в деревне Матюты Горецкого района. Для малышей поздравительный челендж – от педагогов и курсантов Могилёвского института МВД. Новогоднее представление – собственная постановка учебного заведения. А новогодние подарки получили все малыши. Их в яслях-детском садике 25.
Список добрых дел у курсантов института большой. И не только в преддверии новогодних праздников. Помощь многодетным семьям и домам семейного типа, пожилым одиноким людям. Все инициативы родились во время конкурса «Курсант года-2021».
Зачем ждать боя курантов, если Дед Мороз сам приходит в дом. С подарками и сладостями. Но на этот раз роль главного героя, хоть без бороды и в галстуке, исполнил управляющий делами Президента. Он приехал в Руденскую вспомогательную школу-интернат задолго до начала праздника, чтобы пообщаться с малышами и взрослыми. Знакомству рады были все.
Новогодние огни на ёлке зажглись чуть позже, когда в зале собрались все участники сказки. Для гостей они организовали яркое представление с песнями, танцами и хороводом. Никто не остался без подарка, для детей их даже несколько. Телевизор – один на всех. Остальное – каждому в руки. Не с пустыми руками оставили и Валерия Иванова.
Сегодня в Руденской вспомогательной школе-интернате – более 110 ребят. Но это не просто малыши, а дети, которым нужен особый уход. Здесь они живут, учатся и даже осваивают профессию. Владу 17 лет, он практически выпускник, который отлично знает столярное дело. И точно знает, чего хочет в Новом году.
Подарить сказку тем, кто в неё верит, несложно. Акция «Наши дети» продолжится до 14 января. И к ней может присоединиться каждый – примерить костюм и прийти к детям в роли героя мультфильма или просто со сладким сюрпризом. Ведь чтобы подарить счастье таким детям, нужно не так уж и много. В этом году впервые в истории марафона идёт благотворительный сбор средств. Они пойдут на улучшение материально-технической базы школ-интернатов, больниц, учреждений, где особенные малыши проходят реабилитацию.
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Участники благотворительной акции «Наши дети» продолжают исполнять новогодние мечты ребят по всей стране
Гости с подарками и улыбками практически каждый день на протяжении месяца приходят в интернаты, коррекционные центры, больницы в разных уголках страны. И хоть те,...
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