Минчанин обманул 11 человек, обещая сдать им квартиру

Источник материала: ОНТ

28-летнего жителя Минска обвинили в мошенничестве: мужчина обещал сдать в аренду квартиру, а затем, взяв залог, переставал выходить на связь. Об этом со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска сообщает БЕЛТА.

По версии следствия, мужчина разместил в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. По этому объявлению к нему обратились 11 человек. Мошенник брал у потерпевших залог, однако исполнять взятые на себя обязательства арендодателя он не собирался. Деньги он тратил на личные нужды. Всего в результате подобной деятельности он получил порядка 1 тыс. белорусских рублей.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси. В данный момент минчанин находится под подпиской о невыезде.

Фото: БЕЛТА

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