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Как стать частью Образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка?
Источник материала: ОНТ
Получать образование, развивать soft skills и не ограничивать себя в возможностях – основная задача продуктов и услуг, созданных в рамках образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка. Ее развитие началось три года назад с инновационного продукта, аналогов которому не было и до сих пор нет на рынке, – «Карточка студента». Сегодня ей пользуется уже более 50 тысяч студентов по всей стране, и их количество с каждым днем увеличивается.
Многофункциональная интеллектуальная идентификационная «Карточка студента» – это полное название уникального продукта. За сложными словами скрывается обычная на первый взгляд платежная карточка, на которую начисляется стипендия. Вот только наполнена она совсем необычным функционалом.
Мультисервисность – совмещение нескольких продуктов в один, средство идентификации – карточка содержит фото владельца, его ФИО, номер студенческого. Получение услуг онлайн и экономия ресурсов – всё это делает «Карточку студента» особенно популярной. Теперь при поступлении в высшее учебное заведение, входящее в Образовательную ЭкоСистему Белинвестбанка, ее получает каждый студент.
Сегодня любому учреждению образования Белинвестбанк готов предложить ряд технологических решений, связанных с обслуживанием учебного процесса. Именно поэтому Образовательная ЭкоСистема Белинвестбанка постоянно растет и развивается. Стать ее частью может любой вуз, среднее специальное или профессионально-техническое учебное заведение.
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Получать образование, развивать soft skills и не ограничивать себя в возможностях – основная задача продуктов и услуг, созданных в рамках образовательной ЭкоСистемы...
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