Как стать частью Образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка?

Источник материала: ОНТ

Получать образование, развивать soft skills и не ограничивать себя в возможностях – основная задача продуктов и услуг, созданных в рамках образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка. Ее развитие началось три года назад с инновационного продукта, аналогов которому не было и до сих пор нет на рынке, – «Карточка студента». Сегодня ей пользуется уже более 50 тысяч студентов по всей стране, и их количество с каждым днем увеличивается.



Многофункциональная интеллектуальная идентификационная «Карточка студента» – это полное название уникального продукта. За сложными словами скрывается обычная на первый взгляд платежная карточка, на которую начисляется стипендия. Вот только наполнена она совсем необычным функционалом.

Игорь Ищенко, управляющий дирекции Белинвестбанка по Минску и Минской области: «Эта карточка не только платежный инструмент. Она может выступать в качестве студенческого билета, в качестве читательского билета, она позволяет проходить по территории учебного заведения. Есть еще ряд привилегий, самое интересное для студентов – получение манибека».

Мультисервисность – совмещение нескольких продуктов в один, средство идентификации – карточка содержит фото владельца, его ФИО, номер студенческого. Получение услуг онлайн и экономия ресурсов – всё это делает «Карточку студента» особенно популярной. Теперь при поступлении в высшее учебное заведение, входящее в Образовательную ЭкоСистему Белинвестбанка, ее получает каждый студент.

Игорь Ищенко, управляющий дирекции Белинвестбанка по Минску и Минской области: «В образовательной системе Белинвестбанка доступен ряд продуктов. Студенческий овердрафт нацелен на тех студентов, которые получают стипендию и могут дистанционно получить овердрафт. И они могут использовать его как для учебы, так и для своих нужд. Это кредит "Хочу учиться", который предназначен для тех, кто платно учится. Это карточка сотрудника, которая предназначена для профессорско-преподавательского состава. И ученическая карта предназначена для учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических».

Сегодня любому учреждению образования Белинвестбанк готов предложить ряд технологических решений, связанных с обслуживанием учебного процесса. Именно поэтому Образовательная ЭкоСистема Белинвестбанка постоянно растет и развивается. Стать ее частью может любой вуз, среднее специальное или профессионально-техническое учебное заведение.

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