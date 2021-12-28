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Игорь Тур: «Мы стерли беглых в порошок, заткнули Литву и варшавское хулиганьё». «Пропаганда»: итоги 2021-го
Источник материала: ОНТ
В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»:
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Игорь Тур: «Мы стерли беглых в порошок, заткнули Литву и варшавское хулиганьё». «Пропаганда»: итоги 2021-го
В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»: контратака журналистов на «беглых»; ответ Вильнюсу на санкции;...
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