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Игорь Тур: «Мы стерли беглых в порошок, заткнули Литву и варшавское хулиганьё». «Пропаганда»: итоги 2021-го

28.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игорь Тур: «Мы стерли беглых в порошок, заткнули Литву и варшавское хулиганьё». «Пропаганда»: итоги 2021-го

В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»: 

  • контратака журналистов на «беглых»; 
  • ответ Вильнюсу на санкции;
  • коллекция мерча Первого;
  • задержание пресс-секретаря А1 и история австрийской компании в Беларуси;
  • проект новой Конституции.


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В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»:  контратака журналистов на «беглых»;  ответ Вильнюсу на санкции;...
 
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