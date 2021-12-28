На Логойском тракте легковушка столкнулась с милицейским автомобилем

Источник материала: ОНТ

ДТП с участием легковушки и милицейского автомобиля произошла в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, авария произошла около 19 часов на перекрестке Логойского тракта с ул. Олешева. Столкнулись автомобиль оперативного назначения и Hyundai. Причины ДТП не уточняются, однако известно, что в результате столкновения никто не пострадал.

По факту аварии проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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