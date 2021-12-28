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На Логойском тракте легковушка столкнулась с милицейским автомобилем

28.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Логойском тракте легковушка столкнулась с милицейским автомобилем

ДТП с участием легковушки и милицейского автомобиля произошла в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

Согласно предварительным данным, авария произошла около 19 часов на перекрестке Логойского тракта с ул. Олешева. Столкнулись автомобиль оперативного назначения и Hyundai. Причины ДТП не уточняются, однако известно, что в результате столкновения никто не пострадал.

По факту аварии проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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ДТП с участием легковушки и милицейского автомобиля произошла в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.  Согласно предварительным данным, авария...
 
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