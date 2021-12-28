|
Опубликован проект обновлённой Конституции. Рассказываем о главных изменениях
Источник материала: ОНТ
Новый статус Всебелорусского народного собрания. Какие полномочия Президента предлагается исключить из Конституции, а какие важные для белорусской нации ценности закрепить? Сегодня опубликован проект обновленного Основного Закона страны. Эксперты завершили работу над документом, впереди всенародное обсуждение. Текст доступен для каждого на Национальном правовом интернет-портале.
Проект главного Основного Закона страны. По сути, сегодня это главный элемент информационного поля. Статьи этого документа – фактически самое ожидаемое событие 2021 года. Здесь то, что определяет белорусов как нацию и волнует каждого – сохранение самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций. Часть статей Конституции разработчики предлагают изменить или дополнить, часть исключить – потеряли актуальность. Но есть и очень важные новации.
Про Всебелорусское собрание – целый раздел. Во-первых, статус. ВНС может стать высшим представительным органом Беларуси с правом законодательной инициативы. Оно будет включать представителей законодательной, исполнительной и судебной власти и гражданского общества – не более 1200 человек. Именно собрание предлагают наделить правом назначать членов и председателей Верховного и Конституционного судов и Центризбиркома. А также объявлять импичмент Президенту. А в случае невозможности исполнения им своих обязанностей до принесения присяги новым главой государства его полномочия переходят к главе Совета Республики. В проекте Основного Закона четко прописали алгоритм действия госорганов и должностных лиц в случае гибели президента – от создания Совета безопасности до введения чрезвычайного или военного положения. Эксперты уверены, что подобная статья появилась на злобу дня.
Народное собрание избирает председателя и членов Центризбиркома на 5 лет. А проходить будет не реже раза в год. Есть в проекте Конституции новшества, касающиеся и фигуры президента. Ограничения по срокам – не более двух подряд. Изменился и возраст для кандидата на главный пост страны – им не может быть человек моложе 40 лет, раньше порог был 35. Кроме того, предлагается изменить и срок полномочий – и президента, и парламента – с четырех до пяти лет. Всё это, по мнению экспертов, крайне взвешенные подходы и отвечают и современным запросам общества, и современным вызовам.
В проекте Основного Закона продлен срок действия местных Советов депутатов – они будут избираться не на четыре года, а на пять лет. А выборы депутатов предлагается проводить в Единый день голосования – в последнее воскресенье февраля. Впрочем, решать белорусам. Однако эксперты не исключают, что обсуждение и референдум по обновленной Конституции определенные силы используют не для конструктивных выводов и предложений, а для провокаций, как это было и в России.
Пока 147 статей, может стать 148. И, конечно, можно было бы занять эфирное время и бесконечно долго рассказывать о каждом изменении. Но сегодня с документом важно ознакомиться каждому. Ещё и потому, что свое мнение по проекту Основного Закона страны, а также предложения можно направить в Национальный центр правовой информации. По сути, это обратная связь с белорусами в период всенародного обсуждения.
После общественного обсуждения пройдёт референдум. На нём окончательное решение по поводу Основного Закона страны примут белорусы. Мнение людей учитывалось на всех этапах разработки проекта Конституции. С учётом этих предложений и сформулированы основные её положения. Так что, по сути, это народный документ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый статус Всебелорусского народного собрания. Какие полномочия Президента предлагается исключить из Конституции, а какие важные для белорусской нации...
|
Архив (Разное)