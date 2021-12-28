Опубликован проект обновлённой Конституции. Рассказываем о главных изменениях

Источник материала: ОНТ

Новый статус Всебелорусского народного собрания. Какие полномочия Президента предлагается исключить из Конституции, а какие важные для белорусской нации ценности закрепить? Сегодня опубликован проект обновленного Основного Закона страны. Эксперты завершили работу над документом, впереди всенародное обсуждение. Текст доступен для каждого на Национальном правовом интернет-портале.





Проект главного Основного Закона страны. По сути, сегодня это главный элемент информационного поля. Статьи этого документа – фактически самое ожидаемое событие 2021 года. Здесь то, что определяет белорусов как нацию и волнует каждого – сохранение самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций. Часть статей Конституции разработчики предлагают изменить или дополнить, часть исключить – потеряли актуальность. Но есть и очень важные новации.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента: «Сохраняется преемственность той Конституции, которая действует сегодня, и основы конституционного строя, права и свободы граждан. Они дополнены развитием таких понятий, как сохранение исторической памяти, героический подвиг белорусского народа в годы войны и в последующие периоды. Получили дальнейшее развитие такие социальные институты, как семья и брак. Определенные изменения коснулись политической системы нашего общества, конкретизированы положения и требования к избранию Президента. Отражены вопросы прав импичмента. Новым явилось придание конституционного статуса ВНС».

Про Всебелорусское собрание – целый раздел. Во-первых, статус. ВНС может стать высшим представительным органом Беларуси с правом законодательной инициативы. Оно будет включать представителей законодательной, исполнительной и судебной власти и гражданского общества – не более 1200 человек. Именно собрание предлагают наделить правом назначать членов и председателей Верховного и Конституционного судов и Центризбиркома. А также объявлять импичмент Президенту. А в случае невозможности исполнения им своих обязанностей до принесения присяги новым главой государства его полномочия переходят к главе Совета Республики. В проекте Основного Закона четко прописали алгоритм действия госорганов и должностных лиц в случае гибели президента – от создания Совета безопасности до введения чрезвычайного или военного положения. Эксперты уверены, что подобная статья появилась на злобу дня.

Елена Богдан, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома: «Мы все-таки с нашей Конституцией прожили уже достаточно много лет. Это Конституция, которая наделяет главу государства беспрецедентными возможностями. И те угрозы, которые были в прошлом году и в общественно-политической жизни, и в экономической жизни, и те условия санкционного давления, всё-таки должны быть отражены и в нашем Основном Законе для того, чтобы не потерять вот эту сбалансированность органов государственной власти. И самое главное – не потерять социальную ориентацию нашего государства».

Народное собрание избирает председателя и членов Центризбиркома на 5 лет. А проходить будет не реже раза в год. Есть в проекте Конституции новшества, касающиеся и фигуры президента. Ограничения по срокам – не более двух подряд. Изменился и возраст для кандидата на главный пост страны – им не может быть человек моложе 40 лет, раньше порог был 35. Кроме того, предлагается изменить и срок полномочий – и президента, и парламента – с четырех до пяти лет. Всё это, по мнению экспертов, крайне взвешенные подходы и отвечают и современным запросам общества, и современным вызовам.

В проекте Основного Закона продлен срок действия местных Советов депутатов – они будут избираться не на четыре года, а на пять лет. А выборы депутатов предлагается проводить в Единый день голосования – в последнее воскресенье февраля. Впрочем, решать белорусам. Однако эксперты не исключают, что обсуждение и референдум по обновленной Конституции определенные силы используют не для конструктивных выводов и предложений, а для провокаций, как это было и в России.

Вадим Манукян, политолог, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации: «Конечно, конституционные изменения, которые могут повлиять на всю страну, на разделение властей, в том числе на делегирование полномочий разным ветвям власти, – это очень важный процесс. Хорошо, что в феврале это будет реализовано. Уверен, что перед этим беглые попытаются каким-то образом помешать этой ситуации. Конечно, у них есть какие-то планы, они их вынашивают, это безусловно. Мы прекрасно понимаем, что им помогают, в том числе Европа и США, на их деньги они и существуют. Поэтому расслабляться не стоит. Процесс должен идти. Референдум пойдет своим чередом, но стоит быть начеку».

Пока 147 статей, может стать 148. И, конечно, можно было бы занять эфирное время и бесконечно долго рассказывать о каждом изменении. Но сегодня с документом важно ознакомиться каждому. Ещё и потому, что свое мнение по проекту Основного Закона страны, а также предложения можно направить в Национальный центр правовой информации. По сути, это обратная связь с белорусами в период всенародного обсуждения.

После общественного обсуждения пройдёт референдум. На нём окончательное решение по поводу Основного Закона страны примут белорусы. Мнение людей учитывалось на всех этапах разработки проекта Конституции. С учётом этих предложений и сформулированы основные её положения. Так что, по сути, это народный документ.

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