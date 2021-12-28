 Почему вашему бизнесу обязательно нужен эквайринг и как на нем сэкономить?

Источник материала: ProBusiness



Иллюстрация: Маргарита Стефановская.

Сегодня бизнес борется за каждого клиента. Поэтому вдвойне обидно упускать покупателей только потому, что им неудобны предложенные способы оплаты. Ведь уже прошли те времена, когда в кошельках обязательно должны были быть наличные деньги. Все чаще расчеты происходят картами — ими рассчитываются в кафе и магазинах, в салонах красоты и супермаркетах, в интернет-магазинах с возможностью онлайн-оплаты. Именно поэтому каждой компании сегодня нужно позаботиться о том, чтобы покупателю было удобно оплачивать товары или услуги. В совместном проекте с Альфа-Банком разберемся, какие виды эквайринга сегодня доступны и как бизнесу можно на этом сэкономить.

Почему сегодня никак без эквайринга?

Потому что картами пользуются почти все. А иногда у одного человека может быть даже несколько банковских карт. И все эти люди — клиенты.

Алексей Кулиев

Руководитель по массовому бизнесу Альфа-Банка в Беларуси

— Предприниматель не хочет и не должен заниматься бумажной волокитой. Мы в Альфе фокусируемся на том, чтобы наши клиенты занимались бизнесом, а банк брал на себя все «бумажные» вопросы.

Не зря Альфа-Банк уже три года держит лидерство как лучший диджитал банк для бизнес клиентов согласно престижным международным премиям, такими как The Banker и Euromoney.

Для понимания: по данным Альфа-Банка, в январе 2020-го у белорусов на руках было 15,5 млн банковских карт. Это значит, что в среднем у каждого жителя страны — 1,5 карты. Количество оплат «пластиком» превысило 1,6 млрд, т.е. в среднем каждый день проходило по 4,4 млн транзакций по всей стране.



Иллюстрация: Маргарита Стефановская.

И еще несколько фактов:

На сектор E-commerce приходится каждый пятый доллар из потраченных на розничную торговлю во всем мире

Доля E-commerce в розничном товарообороте Беларуси по итогам 2020 года поднялась до 4,5% (это +2,2 млрд руб. и +40% в сравнении с 2019 годом)

В среднем объем выручки бизнеса растет на 30% после внедрения возможности расчетов картой для покупателей

Более 37% покупок белорусы делают в местных интернет-магазинах

Белорусы предпочитают рассчитываться в интернете по факту, то есть в момент получения товара — таких 65% по данным за 2020 год.

Цифры впечатляют. Бизнесу так или иначе придется учитывать, что покупатель постепенно «забывает» о наличных и отдает предпочтение расчетам картой и онлайн-платежам. И чтобы быть максимально удобным для клиента и привлекать больше покупателей, нужно предложить те форматы оплаты, которые востребованы сегодня. Для этого компании и пользуются эквайрингом.

Каким может быть эквайринг?

Существуют два типа эквайринга: торговый и интернет-эквайринг:

Торговый эквайринг — это услуга, которая позволяет бизнесу, у которого есть офлайн-точки продаж, вести расчеты с покупателями безналично. Это значит, что компания может принимать платежи по карте или бесконтактно через Apple Pay, Samsung Pay, Mi Pay или Кошелек Pay. Это делается с помощью терминала. Сначала аппарат считывает данные по платежу, потом отправляет их в банк, а он, в свою очередь, обрабатывает информацию и направляет средства на торговый счет компании

— это услуга, которая позволяет бизнесу, у которого есть офлайн-точки продаж, вести расчеты с покупателями безналично. Это значит, что компания может принимать платежи по карте или бесконтактно через Apple Pay, Samsung Pay, Mi Pay или Кошелек Pay. Это делается с помощью терминала. Сначала аппарат считывает данные по платежу, потом отправляет их в банк, а он, в свою очередь, обрабатывает информацию и направляет средства на торговый счет компании Интернет-эквайринг тоже дает возможность принимать безналичные платежи. Но такая услуга актуальна уже для интернет-магазинов, сайтов или приложений. Интернет-эквайринг позволяет покупателю оплатить свой заказ онлайн с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Yandex Pay и Google Pay или введя реквизиты карты на сайте, не покидая его. Для подключения интернет-эквайринга не нужен терминал или другое оборудование.



Иллюстрация: Маргарита Стефановская.

Покупателям удобно. А бизнесу зачем эквайринг?

Помимо приема оплат от клиентов, эквайринг открывает для бизнеса много дополнительных преимуществ:

Повышает лояльность покупателей.

Для клиента важно платить так, как ему удобно. Причем речь не только о приеме платежей картой или онлайн, но и о платежах с помощью карт рассрочки или кредиток. Если бизнес не предоставляет такую возможность, то теряет часть потенциальных клиентов, а вместе с ними — выручку. Ведь покупатель приобретет товар там, где ему дадут выбрать удобный способ оплаты.



Избавляет от рисков получения поддельных купюр.

При проведении операции через терминал или онлайн средства перечисляются на счет компании без необходимости работать с наличной выручкой.



Повышение скорости расчетов.

Оплата картой через терминал или интернет сокращает время отпуска товара/услуги примерно в 1,5 раза. Как результат — меньше очередей в офлайн-точке и оперативное перемещение курьера от одного адреса доставки к другому.



Экономия времени и средств на инкассации.

С торговым или интернет-эквайрингом снижается наличный оборот — соответственно, и инкассировать его нужно реже. Это выгодно. Также бизнес сохраняет еще один ценный ресурс — время сотрудника, которое уходило на то, чтобы вносить наличную выручку.



Какие условия по эквайрингу в Альфа-Банке

1. Компания получает комплексное решение всего за 1 визит в банк. В него входит настроенная Альфа-Касса — устройство 3 в 1 (кассовый аппарат + POS-терминал + принтер чеков), услуга «Торговый эквайринг», а при необходимости — мобильный интернет от А1 со скидкой 20%.

2. Стоимость Альфа-Кассы при ее выкупе — 894 руб. с НДС. Также устройство можно взять в аренду новым и действующим клиентам — это стоит 45 руб. с НДС в месяц.



Иллюстрация: Маргарита Стефановская.

3. Обучение сотрудников работе с Альфа-Кассой займет менее 5 минут. На устройстве вводите нужную сумму, нажимаете кнопку оплаты и просите покупателя приложить свой телефон или карту к специальному датчику терминала. После этого Альфа-Касса сама печатает чек.

4. Подключить торговый эквайринг можно за одно посещение банка. Не нужно собирать документы и оформлять их в разных инстанциях. Это сделают сотрудники банка, причем бесплатно. В итоге вся процедура займет до 15−20 рабочих дней.

5. Тариф на эквайринг — 1,5%, если покупатели расплачиваются картами Альфа-Банка, и 1,9% — если картами других банков.



Иллюстрация: Маргарита Стефановская.

6. Возможно онлайн зачисление выручки на счет.

Интернет-эквайринг для сайта или приложения:

1. Интернет-эквайринг от Альфа-Банка позволяет принимать оплату от покупателей не только из Беларуси, но и любых других стран.

2. Перед внедрением интернет-эквайринга нужно разместить на своем интернет-ресурсе необходимую в соответствии с требованиями законодательства информацию и логотипы. С этим в банке тоже помогают.

3. Уровень конверсии (т.е. успешно завершенных транзакций) по эквайрингу от Альфа-Банка — свыше 98%. При этом конверсия в 95% считается очень высоким уровнем для банков во всем мире.

4. Можно выставлять счет на оплату и отправлять его на e-mail, в мессенджеры и даже социальные сети покупателя.

5. Подключиться очень просто: есть готовая библиотека всех востребованных плагинов, которые внедряются в большинство популярных CMS- и CRM-систем, что позволяет запустить прием платежей на сайте или в приложении в краткие сроки.

6. Альфа-Банк бесплатно помогает в создании платежной страницы в корпоративном стиле компании.



Иллюстрация: Маргарита Стефановская.

Эксперты в банковской сфере советуют предпринимателям из e-commerce подключать интернет-эквайринг, чтобы увеличить конверсию продаж. При этом банк — это удобный помощник, который предлагает простые инструменты буквально за один визит в отделение.

Светлана Шаповалова

Руководитель по развитию продуктов для бизнес-клиентов и электронной коммерции Альфа-Банка в Беларуси

— Факты говорят сами за себя: наши клиенты хотят развивать свой бизнес в электронной коммерции, поэтому мы выделили E-commerce в отдельное направление стратегии Альфы. Наша цель – создать принципиально новый опыт по услугам для онлайн-бизнеса наших клиентов, где они смогут решить любые задачи в электронной торговле.

Подключить эквайринг в Альфа-Банке можно, оставив заявку на сайте , а менеджер рассмотрит ее, позвонит, уточнит все детали и сам подготовит документы. Останется только их подписать.

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