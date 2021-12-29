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3 кота станцевали новогодний танец под известную песню! Только посмотрите на это – потрясающе! (ВИДЕО)

29.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 кота станцевали новогодний танец под известную песню! Только посмотрите на это – потрясающе! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике 3 мейн-куна синхронно станцевали новогодний танец под известную песню – это невероятно мило!


Пользователи Сети были в восторге от пушистых танцоров.

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике 3 мейн-куна синхронно станцевали новогодний танец под известную песню – это невероятно мило! Пользователи Сети были в...
 
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