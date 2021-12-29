Муж часто ездил в командировки, а жене было скучно. И вот что он придумал – теперь супруга счастлива! Но многие не поняли – почитайте, удивительная история!

Источник материала: ОНТ

Необычную историю опубликовал портал World of Buzz .

Женщина из Келантана в Малайзии Мими попросила своего мужа Вали, который часто ездил в командировки и много работал, жениться еще на трех девушках. Так она не чувствовала бы себя одиноко, подруги были бы всегда рядом.

Муж согласился – и четвертая жена появилась у него недавно. В браке с Мими родилась дочь, а со 2-й женой у него есть сын.

Мими счастлива – все женщины замечательно проводят время вместе, помогают друг другу и управляют разными небольшими предприятиями.





Однако ситуация вызвала в соцсетях бурные споры. Одни считают, что Мими очень повезло, другие сомневаются, можно ли назвать такую жизнь нормальной.

«Интересно, а муж разрешит ей выйти замуж за парней, если она захочет?», «А почему она не установила приложение для знакомств через соцсети?», «Думаю, это не та ситуация, о которой следует всем рассказывать», – писали комментаторы.

Фото: соцсети

Главное фото: Pixabay.com

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