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Муж часто ездил в командировки, а жене было скучно. И вот что он придумал – теперь супруга счастлива! Но многие не поняли – почитайте, удивительная история!
Источник материала: ОНТ
Необычную историю опубликовал портал
Женщина из Келантана в Малайзии Мими попросила своего мужа Вали, который часто ездил в командировки и много работал, жениться еще на трех девушках. Так она не чувствовала бы себя одиноко, подруги были бы всегда рядом.
Муж согласился – и четвертая жена появилась у него недавно. В браке с Мими родилась дочь, а со 2-й женой у него есть сын.
Мими счастлива – все женщины замечательно проводят время вместе, помогают друг другу и управляют разными небольшими предприятиями.
Однако ситуация вызвала в соцсетях бурные споры. Одни считают, что Мими очень повезло, другие сомневаются, можно ли назвать такую жизнь нормальной.
«Интересно, а муж разрешит ей выйти замуж за парней, если она захочет?», «А почему она не установила приложение для знакомств через соцсети?», «Думаю, это не та ситуация, о которой следует всем рассказывать», – писали комментаторы.
Фото: соцсети
Главное фото: Pixabay.com
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Муж часто ездил в командировки, а жене было скучно. И вот что он придумал – теперь супруга счастлива! Но многие не поняли – почитайте, удивительная история!
Необычную историю опубликовал портал World of Buzz. Женщина из Келантана в Малайзии Мими попросила своего мужа Вали, который часто ездил в командировки и много работал,...
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