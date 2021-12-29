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Наталья Эйсмонт: пресс-конференция Протасевича и то, что сейчас говорит Чечко, – это очень серьезный и сильный удар
Источник материала: ОНТ
Наталья Эйсмонт в эфире передачи «Успеть до полуночи» на телеканале «
Она ответила на вопрос, как удается договариваться, чтобы специфические данные, например, о планировавшихся различных покушениях, включая на Президента или представителей СМИ, передавались журналистам.
Кроме того, она прокомментировала реакцию на эти интервью и информацию от Протасевича и Чечко.
Наталья Эйсмонт отметила, что не одного только Президента слушают и слышат в Беларуси.
Пресс-секретарь Главы государства назвала сильным приемом в информационной войне то, что людям дают выговориться.
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Наталья Эйсмонт: пресс-конференция Протасевича и то, что сейчас говорит Чечко, – это очень серьезный и сильный удар
Наталья Эйсмонт в эфире передачи «Успеть до полуночи» на телеканале «Беларусь 1» высказала мнение по поводу интервью Романа Протасевича и польского...
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