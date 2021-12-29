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Наталья Эйсмонт: Идет подготовка к интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву
Источник материала: ОНТ
Наталья Эйсмонт в эфире передачи «Успеть до полуночи» на телеканале
Ведущая Мария Петрашко уточнила, идет ли речь о Владимире Соловьеве. По ее словам, он ранее агрессивно по риторике выступал в адрес Натальи Эйсмонт.
Фото: соцсети
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Наталья Эйсмонт в эфире передачи «Успеть до полуночи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала, что готовится интервью Александра Лукашенко российскому журналисту...
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