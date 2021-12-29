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100-летие Национальной библиотеки в Списке памятных дат ЮНЕСКО. Как будут отмечать на мировом уровне?
Источник материала: ОНТ
В новом году одна из крупнейших библиотек Старого Света вступит в свой новый век. К столетию Национальной уже сегодня готовится обширная программа. Отмечать юбилей будем всей Землей. Событие – в Календаре памятных дат ЮНЕСКО. И это очевидная победа белорусской культурной дипломатии.
Ее здание открыто миру, как книга. Страницы – главный вход. А любой новый рассказ начинается с этого кабинета. В юбилейном 2022 Нацбиблиотеку ждет расписание едва ли не на каждый день «столетия» –пока только у гендиректора с говорящей фамилией.
Решением Генконференции ЮНЕСКО в статусный Календарь на два следующих года включены всего 67 памятных дат. 550-летие Коперника, 500-летие кругосветки Магеллана, 150 лет со дня рождения Шаляпина, век Каллас – вот компания какая!
Наша страна в глобальной организации с 54 года. С 56 ЮНЕСКО выделяет «красные» даты в Календаре. Беларусь и белорусов только в XXI веке отмечали 15 раз. В этом году отпраздновали в планетарном масштабе столетие БГУ. И продолжение – достойное.
Не надо ехать в Париж, чтобы почитать свежий бюллетень ЮНЕСКО. Он и в нашей библиотеке есть. Уже 65 лет Национальная – депозитарий Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Зал документов международных организаций доступен всем offline. Оnline можно пройти хоть в три часа ночи.
Так поступаю полиглоты из почти 60 стран. Сегодня в фонде – больше 10 миллионов документов. И здесь книга – лучший подарок. К юбилею хотелось бы поставить этот еще не библиотечный экземпляр Брестской Библии 1563 года рядом с изданиями Скорины.
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100-летие Национальной библиотеки в Списке памятных дат ЮНЕСКО. Как будут отмечать на мировом уровне?
В новом году одна из крупнейших библиотек Старого Света вступит в свой новый век. К столетию Национальной уже сегодня готовится обширная программа. Отмечать...
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