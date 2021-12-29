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100-летие Национальной библиотеки в Списке памятных дат ЮНЕСКО. Как будут отмечать на мировом уровне?

29.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

100-летие Национальной библиотеки в Списке памятных дат ЮНЕСКО. Как будут отмечать на мировом уровне?

В новом году одна из крупнейших библиотек Старого Света вступит в свой новый век. К столетию Национальной уже сегодня готовится обширная программа. Отмечать юбилей будем всей Землей. Событие – в Календаре памятных дат ЮНЕСКО. И это очевидная победа белорусской культурной дипломатии. 


Ее здание открыто миру, как книга. Страницы – главный вход. А любой новый рассказ начинается с этого кабинета. В юбилейном 2022 Нацбиблиотеку ждет расписание едва ли не на каждый день «столетия» –пока только у гендиректора с говорящей фамилией.  

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси: «Ведем работу над созданием республиканского плана. Одним из значимых событий станет IX Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры", который традиционно проходит у нас в октябре, но в связи с тем, что столетие мы отмечаем 15 сентября, как и День библиотек Беларуси, он у нас запланирован на сентябрь, как и юбилейное заседание Библиотечной ассамблеи Евразии. Что для нас тоже является честью, принимать наших коллег из Содружества Независимых Государств. Такой культурный прорыв для Беларуси».

Решением Генконференции ЮНЕСКО в статусный Календарь на два следующих года включены всего 67 памятных дат. 550-летие Коперника, 500-летие кругосветки Магеллана, 150 лет со дня рождения Шаляпина, век Каллас – вот компания какая! 

Игорь Фисенко, постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО: «Нашу заявку поддержали 5 государств (минимум 2 необходимо): Молдова, Россия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан. В принципе, готовы были и другие. Но это уже и так много. В следующем году предстоит отметить этот юбилей. В том числе с привлечением ЮНЕСКО». 

Наша страна в глобальной организации с 54 года. С 56 ЮНЕСКО выделяет «красные» даты в Календаре. Беларусь и белорусов только в XXI веке отмечали 15 раз. В этом году отпраздновали в планетарном масштабе столетие БГУ. И продолжение – достойное.     

Не надо ехать в Париж, чтобы почитать свежий бюллетень ЮНЕСКО. Он и в нашей библиотеке есть. Уже 65 лет Национальная – депозитарий Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Зал документов международных организаций доступен всем offline. Оnline можно пройти хоть в три часа ночи.

Так поступаю полиглоты из почти 60 стран. Сегодня в фонде – больше 10 миллионов документов. И здесь книга – лучший подарок. К юбилею хотелось бы поставить этот еще не библиотечный экземпляр Брестской Библии 1563 года рядом с изданиями Скорины.

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В новом году одна из крупнейших библиотек Старого Света вступит в свой новый век. К столетию Национальной уже сегодня готовится обширная программа. Отмечать...
 
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