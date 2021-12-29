Праздник с ароматом свежей выпечки: более 50 тонн кондитерских изделий готовит «Берестейский пекарь»

Источник материала: ОНТ

Праздник с ароматом корицы, имбиря и свежей выпечки! Более 50 тонн кондитерских изделий к Новому году и Рождеству готовит «Берестейский пекарь».





Основанное в 1924 году, предприятие уже много лет не изменяет традициям. Накануне праздников у кондитеров горячая пара, стараются, чтобы сладостей хватило на каждый новогодний стол. Ароматное печенье, расписные пряники и тонны тортов, украшенных в зимней тематике. Специально к праздникам технологи разработали рецептуру имбирного печенья, выпущенное на новой линии, придется по вкусу взрослым и малышам. На предприятии освоили фотопечать, технология позволяет переносить на выпечку самые сложные рисунки. По-прежнему популярностью пользуются изделия ручной работы.

Галина Босак, кондитер предприятия «Берестейский пекарь»: «Запасаемся силами, терпением, украшениями, вкладываем душу, настроение, позитив, чтобы людям было весело и радостно встречать праздники новогодние».

Олег Нестерук, генеральный директор предприятия «Берестейский пекарь»: «Впервые в городе Бресте пройдет масштабный фестиваль под названием "Берестейские сани". Готовится грандиозное мероприятие, и наш коллектив "Берестейский пекарь" также участвует в данном мероприятии. И мы хотим удивить. Это будут пряники, то, с чем ассоциируется этот праздник, у нас будет пряничный домик, своя елка, но это будет не совсем елка, в нашей тематике. Сохраню интригу, чтобы приехали к нам на праздник и сами увидели своими глазами».

На «Берестейские сани» (фестиваль пройдет с 7 по 9 января) предприятие представит весь свой ассортимент. Гостей ждет дегустация, творческие конкурсы и подарки. Еще одна новинка – имбирные пряники с эмблемой фестиваля – уже в работе, сладких сувениров, заверяют, хватит всем!

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