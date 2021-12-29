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Праздник с ароматом свежей выпечки: более 50 тонн кондитерских изделий готовит «Берестейский пекарь»
Источник материала: ОНТ
Праздник с ароматом корицы, имбиря и свежей выпечки! Более 50 тонн кондитерских изделий к Новому году и Рождеству готовит «Берестейский пекарь».
Основанное в 1924 году, предприятие уже много лет не изменяет традициям. Накануне праздников у кондитеров горячая пара, стараются, чтобы сладостей хватило на каждый новогодний стол. Ароматное печенье, расписные пряники и тонны тортов, украшенных в зимней тематике. Специально к праздникам технологи разработали рецептуру имбирного печенья, выпущенное на новой линии, придется по вкусу взрослым и малышам. На предприятии освоили фотопечать, технология позволяет переносить на выпечку самые сложные рисунки. По-прежнему популярностью пользуются изделия ручной работы.
На «Берестейские сани» (фестиваль пройдет с 7 по 9 января) предприятие представит весь свой ассортимент. Гостей ждет дегустация, творческие конкурсы и подарки. Еще одна новинка – имбирные пряники с эмблемой фестиваля – уже в работе, сладких сувениров, заверяют, хватит всем!
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Праздник с ароматом свежей выпечки: более 50 тонн кондитерских изделий готовит «Берестейский пекарь»
Праздник с ароматом корицы, имбиря и свежей выпечки! Более 50 тонн кондитерских изделий к Новому году и Рождеству готовит «Берестейский пекарь». Основанное в 1924...
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