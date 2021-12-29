Смертельное ДТП в Барановичском районе: 45-летний водитель столкнулся с попутной машиной, а потом протаранил полуприцеп на встречке

Источник материала: ОНТ

В результате двойного столкновения в Барановичском районе погиб житель Брестчины, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.



28 декабря около 17:30 на М1 45-летний водитель «Рено», по предварительной информации, столкнулся с попутным «Шевроле Нива», за рулем которого была 69-летняя женщина из Барановичского района.



«Шевроле» выехал на встречку и врезался в «МАЗ», а «Рено» протаранило полуприцеп, который был в составе с грузовиком.



Водитель «Рено» погиб на месте происшествия, водитель «Шевроле» с травмами доставлена в больницу.



Следственно-оперативная группа работает на месте аварии.

Фото: ГУ ГАИ МВД Беларуси

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