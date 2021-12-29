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Смертельное ДТП в Барановичском районе: 45-летний водитель столкнулся с попутной машиной, а потом протаранил полуприцеп на встречке
Источник материала: ОНТ
В результате двойного столкновения в Барановичском районе погиб житель Брестчины,
Фото: ГУ ГАИ МВД Беларуси
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Смертельное ДТП в Барановичском районе: 45-летний водитель столкнулся с попутной машиной, а потом протаранил полуприцеп на встречке
В результате двойного столкновения в Барановичском районе погиб житель Брестчины, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси. 28 декабря около 17:30 на М1 45-летний водитель...
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