Мужчине в Ляховичах так захотелось домой, что он угнал автобус

Источник материала: ОНТ

Мужчина из Минской области угнал автобус в Ляховичах, чтобы вернуться домой, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Около 6:00 диспетчер автостанции позвонил в милицию и рассказал, что автобус угнали. Было установлено, что на автостанции около полуночи какой-то мужчина ходил по территории, а потом зашел в автобус, не включая фары, тронулся и поехал в сторону Барановичей.

Автобус в технически исправном состоянии нашли на улице в Дзержинске. Угонщика задержали. Это был 27-летний житель Дзержинского района, ранее судимый. Он рассказал, что в этот день приехал в Ляховичи к другу, они выпили и приятель исчез. Мужчина захотел вернуться домой, но автостанция была уже закрыта – ближайший автобус отправлялся только утром. Молодой человек открыл один из автобусов, нашел в салоне ключ зажигания и поехал.

Как оказалось, в 2020 году фигуранта лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за такое же преступление.

Возбуждено уголовное дело – мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.





Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram