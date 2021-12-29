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Мужчине в Ляховичах так захотелось домой, что он угнал автобус

29.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчине в Ляховичах так захотелось домой, что он угнал автобус

Мужчина из Минской области угнал автобус в Ляховичах, чтобы вернуться домой, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Около 6:00 диспетчер автостанции позвонил в милицию и рассказал, что автобус угнали. Было установлено, что на автостанции около полуночи какой-то мужчина ходил по территории, а потом зашел в автобус, не включая фары, тронулся и поехал в сторону Барановичей.

Автобус в технически исправном состоянии нашли на улице в Дзержинске. Угонщика задержали. Это был 27-летний житель Дзержинского района, ранее судимый. Он рассказал, что в этот день приехал в Ляховичи к другу, они выпили и приятель исчез. Мужчина захотел вернуться домой, но автостанция была уже закрыта – ближайший автобус отправлялся только утром. Молодой человек открыл один из автобусов, нашел в салоне ключ зажигания и поехал.

Как оказалось, в 2020 году фигуранта лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за такое же преступление.

Возбуждено уголовное дело – мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.


Фото: БЕЛТА

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Мужчина из Минской области угнал автобус в Ляховичах, чтобы вернуться домой, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Около 6:00 диспетчер автостанции позвонил...
 
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