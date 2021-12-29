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Мэр Минска онлайн встретился со студентами нескольких вузов

29.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Диалог М-Стрим. Новый формат связи молодежи с властью. Мэр Минска онлайн встретился со студентами сразу девяти столичных вузов.    


Телевизор, камера, микрофон. И группы студентов на том конце провода. вузы подключались по очереди. Лингвистический, экономический, педагогический, МИТСО, Академия МВД и многие другие. От каждого университета вопросы лично представителям власти задавали самые активные студенты. Без ответа не остался ни один из вопросов. Да и темы, которые волнуют молодежь, весьма актуальные – развитие страны в целом и Минска, статус Всенародного собрания, новая версия Конституции, подготовку специалистов. 

Вопросов было немало. Первая встреча показала востребованность современной формы общения с молодежью. Стримы намерены сделать регулярными и что самое важное – воплощать в жизнь предложения молодых людей, за которыми будущее страны.

 

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Теги: Минск
 
 
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Диалог М-Стрим. Новый формат связи молодежи с властью. Мэр Минска онлайн встретился со студентами сразу девяти столичных вузов.     Телевизор, камера, микрофон. И...
 
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