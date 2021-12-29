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Минималка, зарплаты бюджетников, коммуналка и другие тарифы что еще изменится в январе
Источник материала: Myfin
Подрастет минимальная зарплата
С 1 января 2022 года
Увеличится базовая ставка
Постановлением
Совмина от 21 декабря 2021 года № 738
предусмотрено повышение с 1 января 2022
года базовой ставки до 207 рублей. На сегодняшний день
размер
Как отметили в Минтруда и соцзащиты, с 1 января будущего года вырастет
Подорожают услуги связи и интернет
Для абонентов
«Белтелекома» интернет-услуги подорожают
почти на 4%. Стоимость международных
телефонных соединений, в том числе по
пропуску трафика абонентов сотовой
подвижной электросвязи, услуг телевидения,
пакетов услуг и других услуг электросвязи
повысится в среднем на 5%.
Оператор life:) с 11 января 2022 года изменит цены на некоторые тарифы и услуги.
Как сообщается, абонентская плата вырастет у некоторых популярных тарифов, но не более, чем на 1 рубль, в частности:
Повышаются тарифы на ЖКУ
Из расчета на типовую
двухкомнатную квартиру и трех жильцов
Увеличится выплата на оздоровление
С 1 января в два
раза увеличится единовременная
выплата на оздоровление работникам
бюджетной сферы. Решением, принятым
согласно указу президента от 22 декабря
2020 года № 482, с 1 января 2022 года
Старые деньги совсем уйдут
С 1 января старые
банкноты образца 2000 года номиналом 100,
500, 1 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 20 тыс., 50 тыс., 100
тыс., 200 тыс. уже не будут подлежать
обмену. Таким образом, они потеряют
статус денег. Поэтому тем, кто еще не успел
обменять купюры старого образца, нужно
это сделать до 31 декабря 2021 года. Старые
деньги принимают в кассах
Обмен осуществляется
в соотношении 10 000 белорусских
рублей в денежных знаках образца
2000 года к 1 белорусскому рублю
в денежных знаках
Вводится эмбарго на ряд западных товаров
Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд западных товаров. Запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из ЕС и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.
Всего в перечне 18 позиций. В перечень запрещенных товаров, в частности, входят: свиньи живые, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.
Постановление Совмина содержит ряд
изъятий, и, в частности, не коснется
товаров, ввозимых белорусами для
личного потребления, а также, к
примеру, предназначенных для детского
питания, и ряда других позиций
критического импорта.
На Рождество будем отдыхать три дня
Выходных на новогодние праздники у белорусов выпадает немного. 1 января 2022 года приходится на субботу. А вот Православное Рождество, 7 января 2022 года, будет в пятницу, так что будем отдыхать три дня подряд.
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С января 2022 года у белорусов будут новая минимальная зарплата, базовая ставка. Повысятся цены на связь и интернет, начнет действовать запрет на ввоз ряда западных...
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