Минималка, зарплаты бюджетников, коммуналка и другие тарифы что еще изменится в январе

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Подрастет минимальная зарплата

С 1 января 2022 года минимальная зарплата в Беларуси составит не менее 457 рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 14 декабря 2021 года №721. С 1 января 2021 года минимальная заработная плата в Беларуси составляла 400 рублей.



Увеличится базовая ставка

Постановлением Совмина от 21 декабря 2021 года № 738 предусмотрено повышение с 1 января 2022 года базовой ставки до 207 рублей. На сегодняшний день размер базовой ставки составляет 198 рублей.

Как отметили в Минтруда и соцзащиты, с 1 января будущего года вырастет заработная плата в бюджетных организациях. Согласно прогнозу основных параметров социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год планируется увеличение базовой ставки в два этапа. На первом этапе предусмотрено повышение базовой ставки с 1 января 2022 года до 207 рублей (по сравнению с действующим размером увеличение составит 4,5%).

Подорожают услуги связи и интернет

Для абонентов «Белтелекома» интернет-услуги подорожают почти на 4%. Стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи повысится в среднем на 5%.



Оператор life:) с 11 января 2022 года изменит цены на некоторые тарифы и услуги.

Как сообщается, абонентская плата вырастет у некоторых популярных тарифов, но не более, чем на 1 рубль, в частности:

Шейк Мини будет стоить 12,9 руб/мес (сейчас 11,9)

Шейк ― 16,9 руб/мес (сейчас 15,9)

Всё включено ― 22,9 руб/мес (сейчас 21,9)

Play ― 22,9 руб/мес (сейчас 21,9)

Голос 1 ― 7,5 руб/мес (сейчас 6,9)

Стоо ― 14 руб/мес (сейчас 13,5)

Умные вещи ― 6,2 руб/мес (сейчас 5,9).

Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Повышаются тарифы на ЖКУ

Из расчета на типовую двухкомнатную квартиру и трех жильцов тарифы на ЖКУ в наступающем году увеличатся в пределах 5 долларов в эквиваленте. Повышение планируется в 2 этапа:

с 1 января – на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, на 11,1 рубля (в эквиваленте на $3,92);

– на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, на 11,1 рубля (в эквиваленте на $3,92); с 1 июня – на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный на цели отопления на 3,04 рубля (в эквиваленте на $1,08).

Увеличится выплата на оздоровление

С 1 января в два раза увеличится единовременная выплата на оздоровление работникам бюджетной сферы. Решением, принятым согласно указу президента от 22 декабря 2020 года № 482, с 1 января 2022 года увеличивается размер единовременной выплаты на оздоровление, с 0,5 до 1 оклада работника. На реализацию данной меры, как сообщили в Минтруда, будет направлено порядка 120 млн рублей. При этом для педагогических работников, а также для педагогов в сфере физической культуры и спорта, единовременная выплата на оздоровление рассчитывается с учетом педагогической (учебной) нагрузки.

Старые деньги совсем уйдут

С 1 января старые банкноты образца 2000 года номиналом 100, 500, 1 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 20 тыс., 50 тыс., 100 тыс., 200 тыс. уже не будут подлежать обмену. Таким образом, они потеряют статус денег. Поэтому тем, кто еще не успел обменять купюры старого образца, нужно это сделать до 31 декабря 2021 года. Старые деньги принимают в кассах Нацбанка на ул. Толстого, 6. Кассы работают только в будние дни: понедельник - четверг с 9:00 до 16:00, пятница — с 9:00 до 15:00.

Обмен осуществляется в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года .

Вводится эмбарго на ряд западных товаров

Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд западных товаров. Запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из ЕС и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

Всего в перечне 18 позиций. В перечень запрещенных товаров, в частности, входят: свиньи живые, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.

Постановление Совмина содержит ряд изъятий, и, в частности, не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта.



Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

На Рождество будем отдыхать три дня

Выходных на новогодние праздники у белорусов выпадает немного. 1 января 2022 года приходится на субботу. А вот Православное Рождество, 7 января 2022 года, будет в пятницу, так что будем отдыхать три дня подряд.