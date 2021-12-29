|
Первым выпускникам института Следственного комитета в торжественной обстановке вручили дипломы
Источник материала: ОНТ
Первым выпускникам института Следственного комитета в торжественной обстановке вручили дипломы. Новое учебное заведение открыло двери в прошлом году.
Пока в нем проводят только переподготовку кадров. 24 слушателя прошли 4-месячные курсы и приняты на службу в различные отделы страны. Ранее юристы успели поработать над расследованием уголовных дел, но полноценными специалистами они стали после прохождения профильной учебы в новом институте.
Руководство института намерено уже в скором будущем готовить с ноля всех специалистов следственного комитета. Пока основной кузницей кадров остается Академия МВД.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первым выпускникам института Следственного комитета в торжественной обстановке вручили дипломы. Новое учебное заведение открыло двери в прошлом году. Пока в нем...
|
Архив (Разное)