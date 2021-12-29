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Первым выпускникам института Следственного комитета в торжественной обстановке вручили дипломы

29.12.2021 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первым выпускникам института Следственного комитета в торжественной обстановке вручили дипломы

Первым выпускникам института Следственного комитета в торжественной обстановке вручили дипломы. Новое учебное заведение открыло двери в прошлом году. 

Пока в нем проводят только переподготовку кадров. 24 слушателя прошли 4-месячные курсы и приняты на службу в различные отделы страны. Ранее юристы успели поработать над расследованием уголовных дел, но полноценными специалистами они стали после прохождения профильной учебы в новом институте.

Руководство института намерено уже в скором будущем готовить с ноля всех специалистов следственного комитета. Пока основной кузницей кадров остается Академия МВД.

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Первым выпускникам института Следственного комитета в торжественной обстановке вручили дипломы. Новое учебное заведение открыло двери в прошлом году.  Пока в нем...
 
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