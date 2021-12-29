Вышел не на той остановке. 11-летний мальчик замерз насмерть в Подмосковье

Источник материала: ОНТ

11-летний мальчик в подмосковной Дубне замерз насмерть – 28 декабря нашли тело, сообщает «РЕН ТВ».

27 декабря в Сети появилась информация об исчезновении мальчика. Как сообщалось, в этот день утром он вышел из дома и должен был поехать на автобусе в школу, но так и не добрался до нее. В соцсетях писали, что ребенок перепутал автобусы и, вместо школьного, сел в обычный рейсовый, а денег на проезд у него не было.

Но координатор волонтерского поисково-спасательного отряда «Дубна» рассказала, что мальчик, по предварительным данным, вышел не на той остановке.





Прокуратура начала проверку и пообещала дать оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Видео с сайта ridus.ru

Фото: Яндекс карты / улица Прграммистов, Дубна

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