В Европе на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 правоохранители ведут борьбу с поддельными сертификатами

Источник материала: ОНТ

В Европе на фоне всплеска заболеваемости ковидом борются и с поддельными сертификатами. Они массово ходят во многих странах.

Расследованием связанных с этим дел занимаются уже сотни сотрудников правоохранительных органов. В частности, в Италии удалось выявить целую группу, которая их выпускала. Заблокированы и рекламные каналы. Стоимость «липового» документа – от 100 до 500 евро. Действует даже система скидок – если купить поддельные документы для всей семьи. Некоторым мошенникам помогают представители администрации в городах или медработники. И бизнес этот довольно прибыльный.

Во Франции организаторы одной из подпольных сетей заработали почти два миллиона евро. В связи с этим Франция ужесточает меры для борьбы с мошенниками. Тем же, кто занимается изготовлением поддельных ковид-сертификатов, грозит до 5 лет тюрьмы и штраф 150 тысяч евро.

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