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Упростить получение гражданства планируют в России
Источник материала: ОНТ
Член Конституционного комитета Совета Федерации России Александр Башкин
Президент России внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России». Документ предусматривает сокращение требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а еще расширение полномочий президента по определению тех, кто имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.
Отмечается, что новая редакция закона необходима из-за внесения изменений в Конституцию России.
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Член Конституционного комитета Совета Федерации России Александр Башкин заявил РИА «Новости», что сенаторы поддержат внесенный в Госдуму Владимиром Путиным...
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