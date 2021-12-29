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Упростить получение гражданства планируют в России

29.12.2021 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Упростить получение гражданства планируют в России

Член Конституционного комитета Совета Федерации России Александр Башкин заявил РИА «Новости», что сенаторы поддержат внесенный в Госдуму Владимиром Путиным законопроект о гражданстве, как только он поступит в СФ.

Президент России внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России». Документ предусматривает сокращение требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а еще расширение полномочий президента по определению тех, кто имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.

Отмечается, что новая редакция закона необходима из-за внесения изменений в Конституцию России.

Фото: depositphotos.com

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Член Конституционного комитета Совета Федерации России Александр Башкин заявил РИА «Новости», что сенаторы поддержат внесенный в Госдуму Владимиром Путиным...
 
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