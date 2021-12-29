Источник материала: ОНТ

Резкий рост цен на энергоносители ведет Евросоюз к серьезному кризису.

Производства в Нидерландах, которые требуют внушительных энергетических затрат, в тяжелой ситуации. Алюминиевый завод был вынужден остановить выплавку металла – многие работники теперь могут оказаться на улице. Первая партия увольнений затронет минимум 120 человек, сколько еще на очереди – пока не сообщается. Цены на энергоносители в ЕС были и без того высокими. Однако после агрессивной антироссийской политики еврочиновники добились того, что цена на газ, который они покупают в основном в России, «улетела в космос». В глубоком кризисе оказалась промышленность не только Нидерландов, а также Германии и Франции. Две последние страны пока латают дыры за счет программы компенсации затрат.

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