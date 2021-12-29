Граждане Беларуси освобождены от обязательной дактилоскопии и медосмотра при въезде в Россию

Источник материала: ОНТ

В России вступил в силу закон, который обязывает иностранных граждан, въезжающих в РФ на срок более 90 дней, проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Граждане Беларуси от этих процедур будут освобождены, пишет БЕЛТА.

Трудовым мигрантам, которые прошли дактилоскопию и фотографирование, выдадут документ – пластиковую карту с электронным носителем информации.

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