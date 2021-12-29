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Граждане Беларуси освобождены от обязательной дактилоскопии и медосмотра при въезде в Россию

29.12.2021 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Граждане Беларуси освобождены от обязательной дактилоскопии и медосмотра при въезде в Россию

В России вступил в силу закон, который обязывает иностранных граждан, въезжающих в РФ на срок более 90 дней, проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Граждане Беларуси от этих процедур будут освобождены, пишет БЕЛТА.  

Трудовым мигрантам, которые прошли дактилоскопию и фотографирование, выдадут документ – пластиковую карту с электронным носителем информации. 

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В России вступил в силу закон, который обязывает иностранных граждан, въезжающих в РФ на срок более 90 дней, проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование...
 
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