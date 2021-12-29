Опрос: в Литве негативно к главе правительства Ингриде Шимоните относятся 52% опрошенных

Источник материала: ОНТ

В Литве всего несколько шагов осталось до вотума недоверию правительства. Издание «Lietuvos rytas» опубликовало данные опроса общественного мнения, который показал, что почти половина респондентов однозначно не доверяют ни премьеру, ни отдельным членам ее кабинета.

Так, негативно к главе правительства Ингриде Шимоните относятся 52% опрошенных. Это декабрьский показатель, который выше ноябрьского. Более 66% литовцев не доверяют министру иностранных дел Литвы Ландсбергису.

Падение рейтингов правительства связывают с политикой Вильнюса по поводу транзита белорусских удобрений. Это одна из важных статей дохода Литвы. Политики-популисты требуют запретить транзит, что однозначно приведет к серьезным последствиям для экономики прибалтийской страны. Недовольство вызывает и жестокость литовских силовиков, которую они проявляют к беженцам с Ближнего Востока.

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