ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ставки налога за сдачу внаем квартир изменятся с 1 января 2022 года. В МНС рекомендуют оплатить заранее!

29.12.2021 12:47 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ставки налога за сдачу внаем квартир изменятся с 1 января 2022 года. В МНС рекомендуют оплатить заранее!

С 1 января 2022 года ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах увеличатся на прогнозный уровень инфляции на 2022 год, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

В МНС рекомендуют заблаговременно по новым ставкам оплатить налог за январь 2022 года не позднее 3 января 2022 года, если у вас есть доход от сдачи квартиры внаем.

Какую сумму налога за 2022 год оплатить, можно посмотреть в ЕРИП. Если вы оплатите в 2021 году налог по действующим ставкам, то в ведомстве напоминают о том, что необходимо будет доплатить разницу.

Подробнее о ставках налога на 2022 год читайте на сайте nalog.gov.by.


Фото: архив БЕЛТА
 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января 2022 года ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах увеличатся на прогнозный уровень инфляции на 2022 год, сообщается на сайте...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с начала года выявили более 1 тыс. наркопреступлений, совершенных через интернет
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by