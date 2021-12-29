Ставки налога за сдачу внаем квартир изменятся с 1 января 2022 года. В МНС рекомендуют оплатить заранее!

Источник материала: ОНТ

С 1 января 2022 года ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах увеличатся на прогнозный уровень инфляции на 2022 год, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

В МНС рекомендуют заблаговременно по новым ставкам оплатить налог за январь 2022 года не позднее 3 января 2022 года, если у вас есть доход от сдачи квартиры внаем.

Какую сумму налога за 2022 год оплатить, можно посмотреть в ЕРИП. Если вы оплатите в 2021 году налог по действующим ставкам, то в ведомстве напоминают о том, что необходимо будет доплатить разницу.

Подробнее о ставках налога на 2022 год читайте на сайте nalog.gov.by .





Фото: архив БЕЛТА



Подписывайтесь на нас в Telegram