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Ставки налога за сдачу внаем квартир изменятся с 1 января 2022 года. В МНС рекомендуют оплатить заранее!
Источник материала: ОНТ
С 1 января 2022 года ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах увеличатся на прогнозный уровень инфляции на 2022 год,
В МНС рекомендуют заблаговременно по новым ставкам оплатить налог за январь 2022 года не позднее 3 января 2022 года, если у вас есть доход от сдачи квартиры внаем.
Какую сумму налога за 2022 год оплатить, можно посмотреть в ЕРИП. Если вы оплатите в 2021 году налог по действующим ставкам, то в ведомстве напоминают о том, что необходимо будет доплатить разницу.
Подробнее о ставках налога на 2022 год читайте на сайте
Фото: архив БЕЛТА
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Ставки налога за сдачу внаем квартир изменятся с 1 января 2022 года. В МНС рекомендуют оплатить заранее!
С 1 января 2022 года ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах увеличатся на прогнозный уровень инфляции на 2022 год, сообщается на сайте...
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