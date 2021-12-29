Александр Лукашенко продолжает рабочий визит в Россию. На сегодня намечены двусторонние переговоры с Владимиром Путиным

Источник материала: ОНТ

Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Накануне президент принял участие в неформальной встрече глав государств–участниц СНГ в Санкт-Петербурге. А сегодня там же намечены двусторонние переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Главы государств предметно рассмотрят актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Повестку сегодняшней встречи лидеры обсудили 25 декабря по телефону. Кроме прочего, речь пойдет о взаимодействии в оборонной сфере. Запланирована и неформальная часть: президент Беларуси со своим российским коллегой сыграет в хоккей. Как ранее сообщал телеграм-канал «Пул Первого», Лукашенко и Путин сегодня выйдут на лед в одной команде.

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