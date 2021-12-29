Дополнительные социальные гарантии вводятся для медработников

Источник материала: ОНТ

На защите интересов сотрудников медицинской сферы. Минздрав и Белорусский профсоюз работников здравоохранения подписали трудовое соглашение.

Новый документ – основа для заключения коллективных договоров в организациях отрасли. Нормы, которые в нем прописаны, направлены на более надежное обеспечение социальных гарантий, решение вопросов охраны труда и здоровья медработников.

Улучшение условий работы врачей улучшит качество оказания медицинской помощи. В документе также нашли отражение вопросы социальной защищенности, обеспечения жильем, популяризации здорового образа жизни и другие.

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