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Дополнительные социальные гарантии вводятся для медработников

29.12.2021 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На защите интересов сотрудников медицинской сферы. Минздрав и Белорусский профсоюз работников здравоохранения подписали трудовое соглашение.

Новый документ – основа для заключения коллективных договоров в организациях отрасли. Нормы, которые в нем прописаны, направлены на более надежное обеспечение социальных гарантий, решение вопросов охраны труда и здоровья медработников.

Улучшение условий работы врачей улучшит качество оказания медицинской помощи. В документе также нашли отражение вопросы социальной защищенности, обеспечения жильем, популяризации здорового образа жизни и другие. 

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На защите интересов сотрудников медицинской сферы. Минздрав и Белорусский профсоюз работников здравоохранения подписали трудовое соглашение. Новый документ –...
 
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