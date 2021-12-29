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Два человека пострадали в ДТП на автодороге М10

29.12.2021 13:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автодороге М10 в ДТП пострадали 2 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

"28 декабря около 7 вечера 60-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", двигался на 24-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. В пути следования он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота Королла" под управлением 30-летнего водителя. От удара "Рено" отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем "Мазда Миления" под управлением 29-летнего водителя, следовавшего позади "Тойоты", - рассказали ГАИ.

В результате ДТП травмы получили 2 человека: водитель автомобиля "Тойота" и его пассажир, 36-летняя женщина. Для оказания помощи оба госпитализированы в больницу.

Госавтоинспекция призывает к максимальной осторожности за рулем, бдительности и соблюдению всех требований правил дорожного движения. Двигайтесь с безопасной скоростью, в первую очередь ориентируясь на состояние проезжей части и погодные условия. Избегайте резких и необдуманных маневров. Перед тем как совершить обгон, убедитесь в своей безопасности. Помните, что встречная полоса должна быть свободна.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В результате ДТП травмы получили 2 человека: водитель автомобиля "Тойота" и его пассажир, 36-летняя женщина. Для оказания помощи оба госпитализированы в больницу.
 
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