Источник материала: Myfin

Курсы валют на 29 декабря 2021: валюты пошли в рост" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2021/12/1640773982287915.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0066 рубля до 2.5249, что составило 0.26%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0301 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0027 (0.09%), на 29 декабря 2021 курс составил 2.8545. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0247 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0079 рублей (0.23%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0268 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 68 130 800 7 176 150 27 104 500

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.47 – 2.522 рублей, курс продажи доллара 2.528 – 2.57. Евро можно было продать в диапазоне 2.77 – 2.85 рублей, купить – 2.852 – 2.9.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =74.2 (стоимость 1 доллара равна 74.2 российских рубля),

=74.2 (стоимость 1 доллара равна 74.2 российских рубля), EUR/USD =1.13 (1 евро стоит 1.13 доллар),

=1.13 (1 евро стоит 1.13 доллар), EUR/RUB =83.7 (83.7 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.