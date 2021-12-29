Курсы валют на 29 декабря 2021: валюты пошли в рост

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0066 рубля до 2.5249,
что составило 0.26%.
Всего за месяц доллар ослаб на 0.0301 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0027 (0.09%), на 29 декабря 2021 курс составил 2.8545. По итогам месяца
евро уменьшился на 0.0247 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.0079 рублей (0.23%). За месяц средневзвешенный курс
рубля увеличился всего на 0.0268 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
68 130 800
7 176 150
27 104 500
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.47 – 2.522 рублей, курс продажи доллара 2.528 – 2.57.
Евро можно было продать в диапазоне 2.77 – 2.85 рублей, купить – 2.852 – 2.9.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=74.2 (стоимость 1 доллара равна 74.2 российских рубля),