Источник материала: БелТА

29 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин потерял Br15 тыс., став жертвой кибермошенников, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, днем 23 декабря мужчине в мессенджере Viber позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что житель Могилева является участником спецоперации по установлению банковских мошенников. В ходе разговора лжесотрудник рассказал, что на имя последнего оформляется кредит в банковском учреждении. Для того, чтобы выявить кредитополучателя, звонивший предложил явиться в банк для совершения аналогичной операции. При этом пояснил, что эти денежные средства будут переведены в резервное хранилище и кредит выплачивать в последующем не надо. В этот же день потерпевший оформил кредит на сумму Br15 тыс. Далее по рекомендации звонившего он установил на свой мобильный телефон приложение AnyDesk. В итоге с помощью этого приложения "сотрудники банка" поэтапно сняли у потерпевшего всю сумму кредита.

По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Потерпевший допрошен, осмотрен его мобильный телефон, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам мужчины, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера телефонов, с которых звонили злоумышленники.

Следствие призывает граждан не терять бдительности, когда на мобильный телефон звонят незнакомцы и представляются сотрудниками банков. "Вводя в заблуждение и действуя весьма настойчиво, злоумышленники выводят собеседника из психологического равновесия и завладевают крупными суммами денег, - пояснила Татьяна Старосотникова. - Ни в коем случае не устанавливайте на телефон никаких приложений по просьбе незнакомцев. Банковские работники не звонят по телефону с такими предложениями, а предлагают явиться непосредственно в банк".-0-