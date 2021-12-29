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Милиция Витебска разыскивает выехавшего на заработки в Москву и пропавшего мужчину

29.12.2021 13:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанин в ноябре выехал на заработки в Российскую Федерацию и пропал, его ищет милиция. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Житель областного центра Клим Владимирович Хлопин, 02.09.1986 г.р., 10 ноября 2021 года выехал на заработки в Москву и перестал выходить на связь. Милиция просит сообщить граждан, которые обладают какими-либо сведениями о пропавшем, в ближайшее отделение.

Мужчина среднего телосложения, на вид ему 35-40 лет, рост - около 170 см. Пропавший был одет в синий пуховик, синие джинсы, серую шапку, коричневые ботинки. Особые приметы витебчанина - татуировка на левом плече в виде абстракции, шрам от аппендицита.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Житель областного центра Клим Владимирович Хлопин, 02.09.1986 г.р., 10 ноября 2021 года выехал на заработки в Москву и перестал выходить на связь. Милиция просит сообщить...
 
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